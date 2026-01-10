米アマ野球情報サイト「Ｄ１ベースボール」は９日（日本時間１０日）、スタンフォード大のＤ・エスカー監督のリモート取材の模様を公開。米２シーズン目を迎える佐々木麟太郎内野手への大きな期待を明かした。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。

エスカー監督は「彼自身、昨季のパフォーマンスには少し不満があったと思う。８本だったかな（正しくは７本）、打率もたぶん２割８分か９分前後だった（２割６分９厘）。言っておくが、ほかに確実に６本はフェンス際への当たりで、あと１・５メートル伸びていれば入っていた。そう考えると、新人年で１４本、１５本塁打という数字になっていてもおかしくない。彼の歩みは、ごく順当な成長だった」と十分な及第点だったと振り返った。

「選手には、学ぶことが多く、試合に出る準備を整える年というものがある。昨季はまさに“洗礼”だった。そして、麟太郎の順番が来たとき、できればそれが今年であってほしいが、彼は結果を出すだろう。私たちは彼を育て続け、居心地よくプレーできるようにしていくつもりだ。彼は大きな進歩を遂げているし、着実に前進している」と期待をかけていた。