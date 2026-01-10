昨年8月に発表した次世代パワー半導体、超伝導体、グリーン水素・小型モジュール原発（SMR）など超革新15大プロジェクトは投資を大幅に増やし、成果を繰り上げる計画だ。今年30兆ウォン（約3兆2400億円）規模で新設する国民成長ファンドと母胎ファンドの資金を集中的に投入し、バイオ分野は規制を大幅に緩和することにした。次世代パワー半導体と液化天然ガス（LNG）カーゴタンクなどは国家戦略技術に指定する。

これと共に今年上半期中に戦略輸出金融基金を新設する。防衛産業・原発など国家間競争が激化する分野で大規模プロジェクトの受注を支援するためだ。具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼財政経済部長官は「先端産業、ベンチャー・創業、資本市場などで資金の流れを大転換する生産的金融を本格化し、潜在成長率の反騰を後押しする」と述べた。

今年を経済大飛躍の元年にするという意志が強いが、部処間の歩調に対する懸念もある。韓国経済産業研究院のキム・グァンソク経済研究室長は「各部処ごとに想定する期間が異なり、計画と履行で食い違う姿がみられる」と指摘した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は「経済成長戦略国民報告会」に出席し、「K字形成長の影が未来を担う青年世代に集中している」と話した。続いて「雇用の崖に追い込まれた青年の現実を国家的危機として重く受け止め、国家の力量を総動員した特段の対策を用意するべき」とし「現在の政策を根本的に再点検し、従来の枠組みに縛られない政策的想像力で迅速に対応してほしい」と指示した。