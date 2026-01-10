昨年12月23日、波瑠（34）が高杉真宙（29）との結婚をサプライズで発表した。2人は2023年に放送したドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演している。

【衝撃のベッドシーン】かつては胸をつかまれて切なく喘ぐ演技も…“21世紀最強”の朝ドラ女優・波瑠のキャリアを振り返る

同作で波瑠が演じたのは、仕事ができるキャリアウーマンながら、プライベートでは汚部屋で暮らすズボラ人間な主人公の速見穂香。一方、高杉が演じた山本知博は穂香の後輩社員で、“神レベル”の家事力を誇るキャラとして、2人がルームシェアをキッカケに愛を育む様子が描かれるドラマとして人気を博した。



高杉真宙との「リアルお嫁くん婚」が話題を呼んだ波瑠

作品の中で波瑠と高杉は相性の良さを見せていたことで、結婚は双方のファンから多くの祝福を受け「リアルお嫁くん婚」だと話題に。波瑠が自身のインスタグラムで公開したウエディングドレスと白無垢姿は大反響となった。

ドラマの共演で結婚した人気俳優といえば、記憶に新しいのが『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で夫婦を演じた星野源と新垣結衣だ。2021年に結婚を発表した際には「逃げ恥婚」として大きく報じられている。ちなみに、『わたしのお嫁くん』と『逃げるは恥だが役に立つ』には共通点がある。

というのも、宇梶剛士と富田靖子が両作に出演しているのだ。波瑠が演じた穂香と、新垣が演じた森山みくりの両親を2人が務めていることで、意外な恋のキューピッドとしてSNSではこちらも話題を呼んだ。

胸をワシ掴みされ、幼なじみの股間に手を差し入れると……

今まさに幸せの絶頂にいる波瑠だが、ブレイクまでにさまざまな試練を乗り越えてきた。

1991年6月17日生まれの波瑠は、中学1年生の時にプロモーションビデオのオーディションに応募し芸能界入り。女優としては2006年にドラマ『対岸の彼女』（WOWOW）でデビューを果たすが、出演する作品で目立つ役を獲得することがなかなかできなかった。

そんな中、スタイルの良さを活かし2007年からファッション誌『Seventeen』の専属モデルとして活動を開始。徐々に人気が上がり、女優としても映画『恋空』で注目を集める。

波瑠は同作で新垣結衣が演じた主人公の親友を好演し、いまとは雰囲気の違うギャル系メイクとファッションで出演。映画が大ヒットしドラマ化もしたことで、「新垣の隣にいる女優は誰だ？」と、脚光を浴びた。

しかし、勢いは長続きしなかった。多くの映画やドラマに出演するが、なかなかブレイクできず、現状を打破しようと考えたのか、2013年公開の映画『みなさん、さようなら』で、ベッドシーンに挑戦することになる。

濱田岳が主演を務めた同作で波瑠は、幼なじみの主人公を誘惑する松島有里を熱演した。濱田演じる渡会悟とキスを交わし、服の上から胸をワシ掴みされるシーンをはじめ、スカートの中を弄られれば、負けじと主人公のズボンの中に手を入れ、お互いに愛撫しながら切ない喘ぎ声を出すかなり攻めた濡れ場を披露している。

直接的な性行為のシーンこそないものの、主人公の股間を触りながら、快感に身を委ね艶めかしい表情を見せるなど、驚くようなシーンを演じながら、背徳感ある行為をしている後ろめたさと、快感に酔いしれる複雑な感情をうまく表情で見せることに成功した。まさにプロ根性を見せた濡れ場を経験したことで、映画ファンからの評価が一気に上がることとなった。

主演した朝ドラは「今世紀最高視聴率」を記録

そんな濡れ場を経験した後に、女優として運命を変える作品に出会うことになる。NHK連続テレビ小説『あさが来た』だ。

2015〜2016年にかけて放送された朝ドラ『あさが来た』で、波瑠は2500人を超える応募者の中からヒロイン・あさ役を見事に勝ち取る。同作は、女性実業家・広岡浅子の人生をモデルにした作品で、あさは相撲好きなおてんば娘というキャラクターだ。明るく元気なヒロインが波瑠のビジュアルとキャラにピッタリとハマり、平均視聴率が関東地区で23.5％（ビデオリサーチ調べ）と、朝ドラとして今世紀で最高の数字を叩き出し、今でも王座に君臨し続けている。

『あさが来た』の大ヒットで文字通りに国民的女優となった波瑠は、『世界一難しい恋』（日本テレビ系）、『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』（関西テレビ・フジテレビ系）と立て続けにドラマでメインキャストを務め、2017年には『あなたのことはそれほど』（TBS系）にも主演。いくえみ綾の同名コミックを原作とする泥沼のW不倫を描くドラマとして、注目を集めた。

波瑠が演じた美都は、幸せだが物足りない結婚生活を送っている女性で、想い続けていた中学時代の同級生と再会したことから不倫をはじめる。朝ドラのイメージから正反対の、常に暴走不倫を続ける美都にざわざわとする感情を持ち続けた視聴者も多かった。

同作で波瑠が披露したのは、初恋相手に浮かれる女性を自然体に見せる圧倒的な演技力だ。ドラマを見ると、あたかも美都が貞操観念の低い、どうしようもない人物に見えてしまう。それだけ波瑠の不倫女を演じる表現力が高かったということだろう。結果、清純派で名を挙げていた波瑠は、演技派としても評価を得ることに成功する。

「整形疑惑」に自ら言及したことも

朝ドラと『あなたのことはそれほど』の好演技で地位を確立した波瑠は、安定感抜群な女優としてさまざまなヒット作に出演する。

『未解決の女 警視庁文書捜査官』（テレビ朝日系）では刑事、『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』（日本テレビ系）では産業医、『フェイクマミー』（TBS系）では不器用なエリートを担当。変幻自在に個性あるキャラを演じ、そのどれもがハマり役となり高評価を得た。演技で特筆すべきは、どんな役にも溶け込む表現力を持っていることだろう。透明感あるビジュアルと落ち着きのある声は、どんな役にもマッチし、まじめなキャラから悪女まで演じてきた。

加えて、圧倒的な好感度の高さも波瑠の魅力の一つだ。現に、胸くそ悪い主人公を演じた『あなたのことはそれほど』の放送後も、これまで築き上げたイメージが失われることがなく、イケメン俳優として人気が高い高杉との結婚でも批判の声は出ず、SNSも祝福のコメントがあふれている。

波瑠が高い好感度を維持する秘密について、バラエティ番組などを制作する、民放関係者はこう話す。

「波瑠さんは、バラエティ番組ではぶっちゃけキャラで人気です。トーク力が高く、かつていじめにあっていたことを告白したり、整形疑惑が取り沙汰されていることを明かし、自分で鼻を引っ張り高くしたというエピソードも明かして笑いをとったりしていました」

男性のタイプなどに関してもあっけらかんと話す、サバサバした性格も人気の一因だろう。裏表がない性格で業界内で愛され、ある意味「女優らしからぬ」態度で、制作サイドからも「番宣としてでも、ぜひ出演してほしい」と評価が高い。

「バラエティの収録現場では、不機嫌な対応をする女優は意外に多いんです。その点、波瑠さんはスタッフにも話しかけ、趣味であるゲームの話で盛り上がっていつも場を和ませています。ドラマの撮影現場で時間が押しても文句を言うことはないそう。サバサバした性格で仕事がしやすく、テレビ業界内にも波瑠ファンは多くいます。独立してからも、仕事が絶えないのは人間性が良いからでしょうね」（同前）

2026年2月からは、織田裕二や反町隆史、亀梨和也などが共演する超大作ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW×Lemino）への出演も控えている波瑠。独立、結婚を経てもその人気に陰りが見えることは当分なさそうだ。

（ゆるま 小林）