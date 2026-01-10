浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」が、2025年12月1日より冬の限定ビュッフェを開催中。

旬の「あまおう苺」を贅沢に使用したスイーツや、伝統のローストビーフ、海の幸をふんだんに使ったメニューが楽しめる「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」です。

スイーツ総選挙で圧倒的1位を獲得したプレミアムショートケーキをはじめ、マドレーヌやガトーショコラなど、苺づくしのスイーツが勢揃い。

心ゆくまで堪能できる冬の美食体験です。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」

開催期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）

場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階 レストラン「カシュカシュ」

料金（平日ランチ）：大人 6,500円／7〜12歳 3,300円／4〜6歳 2,300円

料金（平日ディナー）：大人 7,500円／7〜12歳 4,300円／4〜6歳 2,800円

料金（土日祝ランチ）：大人 7,500円／7〜12歳 3,300円／4〜6歳 2,300円

料金（土日祝ディナー）：大人 8,500円／7〜12歳 4,300円／4〜6歳 2,800円

※ソフトドリンクバー付き、税込価格

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」に、冬の味覚を存分に味わえるビュッフェが登場！

「あまおう苺」の魅力を最大限に引き出した多彩なスイーツや、シェフこだわりの温製料理、冷製料理がラインナップされています。

家族や友人との集まり、大切な人とのひとときに最適な、冬のご褒美グルメです。

プレミアムショートケーキ〜あまおう苺〜

2025年10月に開催されたスイーツ総選挙で、圧倒的1位を獲得したプレミアムショートケーキ。

いちごの王様「あまおう」を贅沢に使用し、カシュカシュの看板スイーツとして登場。

「あまい・まるい・おおきい・うまい」あまおう苺のおいしさと、感動級のしっとり感が楽しめます。

あまおう苺のグラニテ

秋に大好評だったりんごのグラニテが、あまおう苺になって登場。

濃厚な甘さと華やかな香り、シャリシャリとした軽い口当たりが特徴。

不思議とローストビーフをまた食べたくなる、そんな“魔法”のような一品です。

あまおう苺とアールグレイのカップケーキ

あまおう苺の華やかな甘酸っぱさに、アールグレイの上品な香りを重ねたカップケーキ。

見た目も可愛らしく、ティータイムのような優雅な風味が口いっぱいに広がります。

あまおう苺のマドレーヌ

バターのコクに、あまおう苺の豊かな甘味と酸味を加えた優しい味わいのマドレーヌ。

苺の風味がふんわりと広がる、焼き菓子ならではの美味しさです。

ガトーショコラ〜あまおう苺〜

しっとりとした口どけの中で、苺の甘酸っぱさがチョコレートの香りを引き立てる一品。

濃厚なチョコとフレッシュな苺のハーモニーを楽しめます。

伝統のローストビーフ（ビーツとヨーグルトソース）

カシュカシュ伝統のローストビーフに、この冬限定の「ビーツとヨーグルトソース」が初登場。

赤いビーツの鮮やかな彩りに、ヨーグルトのまろやかな酸味と3種のマスタードを絶妙なバランスでブレンド。

深いコクがありながらも後味はすっきりとした、ローストビーフの旨味を引き立てる冬らしい味わいです。

カシュカシュ名物のローストビーフは他にも、グレイビーソース、和風ソースでもいただきます。

ケイジャンシュリンプ香草バター風味 バターライス添え（ランチ限定）

ぶりっとした海老を鉄板で香ばしく焼き上げ、バターとハーブの風味を重ねた食欲をそそる一品。

フランスの伝統とアメリカの食材・文化が融合した郷土料理「ケイジャン」スタイルで、海の幸のうまみをぎゅっと閉じ込めています。

白身魚の白菜クリームソース 春菊の香り

帆立と浅利の出汁、白ワインで白菜を柔らかく煮て、春菊のペーストで仕上げたクリームソース。

隠し味に柚子胡椒を入れ、香り高く仕上げられています。

黒豚とビーフのミートローフ バルサミコ風味

しっとり柔らかく、香ばしい香りが広がるカシュカシュオリジナルレシピのミートローフ。

黒豚と牛肉を絶妙なバランスで合わせ、焼き色を付けずにじっくりローストすることで、ほろほろのやわらかさを実現しています。

鴨肉と赤キャベツのワルドフ風サラダ

鴨肉と赤キャベツにリンゴとナッツのマヨネーズ系ソースを合わせた、豊かな食感と彩りが楽しめるサラダ。

ニューヨークのホテルが発祥と言われるサラダをアレンジした、冬を楽しむ一皿です。

スモークサーモンとポルチーニ茸のクリームパイ オレンジクリーム（土日祝限定）

旨み豊かなアトランティックサーモンと香り高いポルチーニ茸を包み込み、爽やかな甘みと酸味が調和するオレンジクリームで焼き上げたパイ。

冬の訪れを感じる、土日祝日限定の特別なメニューです。

シーズナルドリンク「Noa・SnowBloom」ノア・スノーブルーム

冬の果物であるデコポンをメインに、上白糖とベルローズで雪の中に咲く花をイメージしたノンアルカクテル。

クリスマスメニューや冬のメニューに合うような、甘すぎない大人でエレガントな味わいです。

提供期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）

価格：1,200円（税込）

※単品商品のため、飲み放題には含まれません。

あまおう苺をふんだんに使ったスイーツから、伝統のローストビーフ、贅沢なフォアグラ丼まで、冬の味覚を心ゆくまで楽しめる充実のラインナップ。

大切な人とテーブルを囲み、贅沢なひとときを過ごせます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】苺の王様を堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」 appeared first on Dtimes.