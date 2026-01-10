【実食レポ】苺の王様を堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」
浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」が、2025年12月1日より冬の限定ビュッフェを開催中。
旬の「あまおう苺」を贅沢に使用したスイーツや、伝統のローストビーフ、海の幸をふんだんに使ったメニューが楽しめる「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」です。
スイーツ総選挙で圧倒的1位を獲得したプレミアムショートケーキをはじめ、マドレーヌやガトーショコラなど、苺づくしのスイーツが勢揃い。
心ゆくまで堪能できる冬の美食体験です。
浦安ブライトンホテル東京ベイ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」
開催期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階 レストラン「カシュカシュ」
料金（平日ランチ）：大人 6,500円／7〜12歳 3,300円／4〜6歳 2,300円
料金（平日ディナー）：大人 7,500円／7〜12歳 4,300円／4〜6歳 2,800円
料金（土日祝ランチ）：大人 7,500円／7〜12歳 3,300円／4〜6歳 2,300円
料金（土日祝ディナー）：大人 8,500円／7〜12歳 4,300円／4〜6歳 2,800円
※ソフトドリンクバー付き、税込価格
浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」に、冬の味覚を存分に味わえるビュッフェが登場！
「あまおう苺」の魅力を最大限に引き出した多彩なスイーツや、シェフこだわりの温製料理、冷製料理がラインナップされています。
家族や友人との集まり、大切な人とのひとときに最適な、冬のご褒美グルメです。
プレミアムショートケーキ〜あまおう苺〜
2025年10月に開催されたスイーツ総選挙で、圧倒的1位を獲得したプレミアムショートケーキ。
いちごの王様「あまおう」を贅沢に使用し、カシュカシュの看板スイーツとして登場。
「あまい・まるい・おおきい・うまい」あまおう苺のおいしさと、感動級のしっとり感が楽しめます。
あまおう苺のグラニテ
秋に大好評だったりんごのグラニテが、あまおう苺になって登場。
濃厚な甘さと華やかな香り、シャリシャリとした軽い口当たりが特徴。
不思議とローストビーフをまた食べたくなる、そんな“魔法”のような一品です。
あまおう苺とアールグレイのカップケーキ
あまおう苺の華やかな甘酸っぱさに、アールグレイの上品な香りを重ねたカップケーキ。
見た目も可愛らしく、ティータイムのような優雅な風味が口いっぱいに広がります。
あまおう苺のマドレーヌ
バターのコクに、あまおう苺の豊かな甘味と酸味を加えた優しい味わいのマドレーヌ。
苺の風味がふんわりと広がる、焼き菓子ならではの美味しさです。
ガトーショコラ〜あまおう苺〜
しっとりとした口どけの中で、苺の甘酸っぱさがチョコレートの香りを引き立てる一品。
濃厚なチョコとフレッシュな苺のハーモニーを楽しめます。
伝統のローストビーフ（ビーツとヨーグルトソース）
カシュカシュ伝統のローストビーフに、この冬限定の「ビーツとヨーグルトソース」が初登場。
赤いビーツの鮮やかな彩りに、ヨーグルトのまろやかな酸味と3種のマスタードを絶妙なバランスでブレンド。
深いコクがありながらも後味はすっきりとした、ローストビーフの旨味を引き立てる冬らしい味わいです。
カシュカシュ名物のローストビーフは他にも、グレイビーソース、和風ソースでもいただきます。
ケイジャンシュリンプ香草バター風味 バターライス添え（ランチ限定）
ぶりっとした海老を鉄板で香ばしく焼き上げ、バターとハーブの風味を重ねた食欲をそそる一品。
フランスの伝統とアメリカの食材・文化が融合した郷土料理「ケイジャン」スタイルで、海の幸のうまみをぎゅっと閉じ込めています。
白身魚の白菜クリームソース 春菊の香り
帆立と浅利の出汁、白ワインで白菜を柔らかく煮て、春菊のペーストで仕上げたクリームソース。
隠し味に柚子胡椒を入れ、香り高く仕上げられています。
黒豚とビーフのミートローフ バルサミコ風味
しっとり柔らかく、香ばしい香りが広がるカシュカシュオリジナルレシピのミートローフ。
黒豚と牛肉を絶妙なバランスで合わせ、焼き色を付けずにじっくりローストすることで、ほろほろのやわらかさを実現しています。
鴨肉と赤キャベツのワルドフ風サラダ
鴨肉と赤キャベツにリンゴとナッツのマヨネーズ系ソースを合わせた、豊かな食感と彩りが楽しめるサラダ。
ニューヨークのホテルが発祥と言われるサラダをアレンジした、冬を楽しむ一皿です。
スモークサーモンとポルチーニ茸のクリームパイ オレンジクリーム（土日祝限定）
旨み豊かなアトランティックサーモンと香り高いポルチーニ茸を包み込み、爽やかな甘みと酸味が調和するオレンジクリームで焼き上げたパイ。
冬の訪れを感じる、土日祝日限定の特別なメニューです。
シーズナルドリンク「Noa・SnowBloom」ノア・スノーブルーム
冬の果物であるデコポンをメインに、上白糖とベルローズで雪の中に咲く花をイメージしたノンアルカクテル。
クリスマスメニューや冬のメニューに合うような、甘すぎない大人でエレガントな味わいです。
提供期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
価格：1,200円（税込）
※単品商品のため、飲み放題には含まれません。
あまおう苺をふんだんに使ったスイーツから、伝統のローストビーフ、贅沢なフォアグラ丼まで、冬の味覚を心ゆくまで楽しめる充実のラインナップ。
大切な人とテーブルを囲み、贅沢なひとときを過ごせます。
浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】苺の王様を堪能！浦安ブライトンホテル東京ベイ／カシュカシュ「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」 appeared first on Dtimes.