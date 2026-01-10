海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数え、デビュー曲であり代表曲の「兄弟船」など数々のヒット曲を持つ大御所歌手だ。弟の山川豊さんと共に育った故郷や過酷な遠洋マグロ漁船の思い出、そして「兄弟船」の知られざる裏側のほか、弟や歌手になった息子たちへの想いを聞いた。（全4回の1回め）

【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦出場…人生の荒波を乗り越えた鳥羽一郎さんの表情



鳥羽一郎さん ©文藝春秋 撮影・平松市聖

――「鳥羽一郎」さんのお名前でもあるように、ご出身は三重県の鳥羽市でしたよね？ 断崖絶壁の「陸の孤島」で育ったとお聞きしましたが。

鳥羽一郎（以下、鳥羽） そう、だから芸能界に入った時はえらい苦労したよ。普通、挨拶って「こんにちは」「おはようございます」って言うじゃない？ それが、うちの町の挨拶が「あ」「お」。

――1文字！ 東北の雪国の人よりも短いですね。

鳥羽 そう。人を呼ぶときは「すいません」とか普通、声かけるじゃない？ それがうちの町では誰でも「おい！」か「やい！」（笑）

――目上の方にも？

鳥羽 そう。そんな言葉を詰める土地で育ってきているからさ、上京して芸能界に入った時、会う人に「やい！」と呼んでは叱られて。なかなか習慣だから直らないし、歌よりも方言を直すほうが大変だったんだ。

――それは三重弁ですか？

鳥羽 いや、俺の故郷の石鏡（いじか）町あたりの言葉だよ。たぶんその石鏡の町名だって、昔は「いしかがみ」だったんじゃない？ でもほら、何でも言葉を詰めちゃう土地だから、町の読み方も「いじか」になったんじゃないかな。

「水道もなくて、共同井戸から水を汲んで運んで甕に貯めて使っていたんだよ」

――石鏡町？ 鳥羽市のどのあたりですか？

鳥羽 三重県の東にある鳥羽市のなかでも、さらに一番、東の端にあるのが石鏡町。海岸線に沿った長細い町でね、昔は石鏡村だったんだけど、昭和29年に合併して鳥羽市石鏡町になったの。

――弟の山川豊さんとともに大御所歌手をふたりも出した、その石鏡町はどんな町なのか気になります。

鳥羽 今も昔も崖に家がへばりついている海沿いの小さな漁師町でね。俺が生まれたのは戦後の昭和27年（1952年）だけど、30年代になっても水道もなくて、共同井戸から水を汲んで運んで甕に貯めて使っていたんだよ。電気も日本のなかでかなり遅くて、テレビがついたのもだいぶ後だったんじゃないかな。

――かなり秘境だったんですね。

鳥羽 そう。石鏡の子供にとって、同じ三重県でも伊勢なんてニューヨークに行く感覚だからね。今はバスも通って日帰りでも行けるけど、当時、近くの町に行くには1日3便の貨物を運ぶ定期船だけ。

――伊勢市は鳥羽市のお隣ですよね。道はなかったんですか？

鳥羽 人が通れるケモノ道みたいなのはあったよ。でも車は通れないから、夜中に重病人が出るとたいてい死ぬんだ。うちのばあさんも間に合わなかったな。

――ずいぶん過酷な土地だったんですね。

鳥羽 平家落人伝説があるとかないとか。ちょっと、神がかった町でね。小学校入ったくらいの時に、あの伊勢湾台風（1959年）に遭ったんだ。死者と行方不明含めて約5000人の大災害なんだけど、それが石鏡町の真上を通っていったのに、不思議なことに犠牲になった人はただの1人も出なかった。

――なぜですか？

鳥羽 通ったのが台風の目だったから。まわりの町はもうぐちゃぐちゃになったけれど、石鏡は静かなもんだった。家が揺れたり、ちょっと瓦が飛んだりはしたけれど。

「石鏡では、男の子より女の子が産まれたほうが喜ぶんだ。だって当時の男は働かないから（笑）」

――もしはずれていたら鳥羽さんも無事ではなかったかもしれませんね。当時、石鏡の人たちはどんな仕事をしていたんですか？

鳥羽 たいていの家の奥さんは海女さん。石鏡はアワビや魚も獲れるけれど、寒天の材料になる天草やヒジキなんかが有名なんだ。磯から歩いて潜る丘人（おかど）と、小舟から潜る舟人（ふなど）のふたつの漁法があるんだよ。

オヤジたちは、海女さんの手伝い。手伝いっていっても、どの家のオヤジも奥さんが海から上がって来るのを、のんびり寝転びながら待っている。

――のんびり？（笑）

鳥羽 そう。海女さんが海面に上がる時に、ロープを引っ張ったりはするけれど。あとは家の畑を耕す。けれど崖ばかりで土地が少ないからたいした作物は育たない。町に土木などの出稼ぎに行ったりもするけど、お金が入るとたいていどっかの家で賭け事している。

――「髪結いの亭主」みたいな感じでしょうか？

鳥羽 まさにそんな感じ。だから、石鏡では、男の子より女の子が産まれたほうが喜ぶんだ。赤飯を炊いて祝うんだよ。だって当時の男は働かないから（笑）。

――昔の石鏡では将来、稼ぎ頭になる女の子のほうが貴重だったんですね。鳥羽さんのお母様も海女さんでしたか？

鳥羽 ああ。ただ、うちのお袋は華奢で長く潜れないから収入が少ない。海女さんは脂肪がついているほうが長く海に潜れるからね。だからオヤジは「ほかの奥さんはふくよかなのに、お前は痩せていてみっともない」なんてお袋に言う。それでもお袋は70歳すぎまで現役の海女を続けていたんだ。

――70歳はすごいですね。

鳥羽 石鏡には80歳を超えて潜っている海女さんもいるよ。一方で、俺のオヤジはいろいろ商売に手を出しては失敗するし、町の中でも我が家が最も貧しかったな。学校に持って行く弁当も友達は白米なのに、うちだけ毎日、麦飯だったしね。

――その町で育って、鳥羽さんは将来どうなりたいと考えていました？

鳥羽 やっぱり漁師だよね。うちは4人兄弟なんだけど、俺は長男だから家を継いで守らないとならないと思っていたんだ。お袋を助けたいから、高校には行かず中学を出て働こうと思って。それでいつか、外国船の船長になりたいなあ、と。

――長男は外に出られない？

鳥羽 そのころはね。家を出るのは次男、三男。当時、オヤジの弟、俺の叔父さんはやり手で、他の集落で漁業権を買って海女さんの元締めをしていた。沖まで海女さんたちをまとめて船に乗せて連れて行く仕事なんだけど、オヤジはそこに中学を卒業した俺を丁稚奉公で預けたわけ。

「このままオヤジに搾取されていたらイカン！」

――暮らしは楽になりました？

鳥羽 それがいくら働いてもお金をもらえない。「おかしいなあ」と首を傾げていたら、オヤジが給料をそっくり懐に入れていたんだよ！ しかも2年間。

――それはご実家の生活費に？

鳥羽 いや、半分は賭博でしょう。まあ、今思えば、オヤジなりに必死だったのかもしれない。一発当てて家族をどうにか食べさせたいという、切羽詰まった想いがあったんじゃないか。自分も歳をとってだいぶ当時のオヤジの気持ちが分かるようになったけれど、当時は「このままオヤジに搾取されていたらイカン！」と（笑）。

――これじゃお金は貯まらない、と。

鳥羽 そう焦っていたところに、知り合いの漁師さんから「遠洋マグロ漁船に乗らないか？ 臨時で乗組員を募集しているぞ」って話があってね。きついのは噂でなんとなく知っていたけれど、叔父さんのところで働くよりもずっとお金はもらえるし、お袋に楽をさせてやりたくて乗ることにしたんだ。弟たちもまだ小さかったしね。

――それで過酷な世界に飛び込んだんですね。

〈「誰かにポン！ と背中を押されて海に落ちても…」17歳でマグロ漁船に乗った鳥羽一郎（73）が忘れられない“夜中のションベン”の恐怖〉へ続く

（白石 あづさ）