〈「お袋は海女さん、オヤジは賭博で…」紅白出場20回の大御所・鳥羽一郎（73）が振り返る“断崖絶壁の陸の孤島”での「極貧生活」〉から続く

海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数え、デビュー曲であり代表曲の「兄弟船」など数々のヒット曲を持つ大御所歌手だ。

【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦出場…人生の荒波を乗り越えた鳥羽一郎さんの表情

しかしデビュー前の17歳の頃にはマグロ漁船に乗ったことも。荒れる海での命がけの航海、極寒のマグロ冷凍庫、そして寄港地でのナイトクラブ大豪遊……。海の男の青春時代を聞いた。（全4回の2回め）

◆◆◆

――マグロ漁船に乗られたのは、鳥羽さんが17、18歳の頃ですね。どんな船でしたか？

鳥羽 「大勢丸（たいせいまる）」っていう三重県の水産高校や大学、水産試験場が共同で持っていた実習船でね、全長50メートルちょっと、約580トンあるんだ。ちょうどその年は、三重県立水産高校の高校生が実習で乗るんだけど、彼らだけじゃ定員が埋まらないから、マグロ漁師（乗組員）も一緒に乗ることになったみたい。高校生と乗組員が半々くらいで、総勢40人くらいだったかな。





――一度、港を出るとどのくらいの期間、海の上なんですか？

鳥羽 三重からマグロが獲れるパナマ沖まで往復するから8カ月は帰れないね。高校生や船長とか偉い人は揺れが少ない船の後ろに寝るんだけど、俺なんか下っ端の乗組員は船の舳先の大部屋だから、嵐がくれば海に叩きつけられる。

――大きな船でも揺れるんですね。

鳥羽 古い船だったからね。一度、八丈島の沖合で嵐が来たときなんか、舳先が海にズボッと入ったままなかなか浮いて来ない。それで非常ベルが鳴って、安全な後ろのブリッジ（操縦室）まで避難するにも、甲板を通らないとならなくて。真夜中だったからね、両側から波がかぶるし、本当に命がけだったよ。

「眠くて海に落ちそうになるし、睡眠時間は2、3時間くらい」

――お風呂は入れるんですか？

鳥羽 当時はシャワーは海水だし、食事は魚料理ばかり。飽きたなあ。でも同じ歳くらいの高校生がたくさんいて、自分も高校に行った気分になって嬉しかったな。

――その高校生たちと一緒に作業をするんですか？

鳥羽 いや、高校生は記録とったりするのが主な仕事。ちょっとは実習で作業もするけどね。実際のマグロ漁は俺たち乗組員がやるんだ。漁場に着くまでは、ひたすら延縄の準備。デッキの上で、ドラム缶にコールタールを入れて燃やして溶かして、それで藁縄を染めるんだ。防腐剤がわりだね。今は化学繊維だからそんなことしないけど。

――漁場に到着するとどんな感じなんですか？

鳥羽 もう毎日が修羅場だよ！ 朝3時起きで数千メートルある延縄の準備をして、針に延々とエサのサンマをつけて仕掛けた後は、また延々と夜遅くまでマグロを引き上げるんだ。もう腕はしびれて感覚がなくなるし、眠くて海に落ちそうになるし、睡眠時間は2、3時間くらい。

――体がよく持ちましたね。

鳥羽 うん。一番、大変だったのは、獲れたマグロをマイナス60度の冷凍庫まで運ぶこと。甲板は30度以上あるでしょう？ 100度近くを行ったり来たりが本当につらくてね。何しろ冷凍庫では3分で鼻毛が凍るし、ひどいと凍傷になるんだから。何人も手足の指を飛ばした仲間を知っているよ。あまりに過酷でノイローゼになる乗組員もいたね。

――そんな極限状態だと、イライラして喧嘩になったりしませんか？

鳥羽 血気盛んな海の男同士だから、どうしても喧嘩は多いよね。俺が乗ったのは高校生もいる実習船だったから、まだ穏やかなほうだったけど。だから喧嘩の元になる賭け事は船の上では絶対、禁止。何しろ不満をためても陸と違って四方が海で逃げ場がないからね。いったんトラブルが起きると、もう殺されるか殺すかの話になっちゃう。実際、他の民間船では殺し合いも実際に起きたと聞いたこともあるよ。

――殺し合い？

鳥羽 刺したり、殴ったりの派手な喧嘩じゃなくても、海の上だから、まあ、いろいろある。例えば、夜中、起きて船の縁でションベンするでしょう？ その間、俺、ドキドキするんだ。

――なぜですか？

鳥羽 後ろに誰かいないかってね。当時のマグロ漁船では、ノイローゼになって海に飛び込んで自殺する人もいたから、もし誰かに背中をポン！ と押されて海に落ちても、自殺か他殺か分からないでしょ？

パナマで前借りした100ドルを握りしめてナイトクラブへ…

――遠洋マグロ漁船では、絶対に誰かに恨まれたらいけませんね。そんな過酷な遠洋マグロ漁船での楽しみは何でしたか？

鳥羽 そりゃ、「陸」だよ！ パナマを通る時に、給油したり食料なんかを補給したりする。行きと帰りに3日間ずつ港に立ち寄るんだけど、「これでタバコや酒とかおやつを買いなさい」って、それぞれ前借り金として100ドルもらえるんだ。だから、みんなできれいなお姉さんがいるナイトクラブに直行してさ。

――ナイトクラブで何を？

鳥羽 それは、ご想像におまかせします。で、オールナイトして全部、使っちゃうからすっからかん。

――おやつを買うお金は？

鳥羽 ないよ。だから船に残っている年寄りの船員に「お金、貸してください」って頼むの。年寄りは、もうナイトクラブとか行かないで早く寝るから、お金を持っているんだ。

――久しぶりの陸は若者には楽しいですよね。

鳥羽 そう、天国だね。たまに寄港地の女性と恋に落ちて、海外で暮らしている奴もいる。

――最近では、マグロ漁船も働く環境が良くなって、乗りたい若い人が増えているそうですね。

鳥羽 ああ、そんな話を最近、聞いてびっくりしている。何で乗るんだろうね。でも、この間、マグロ漁船の知り合いにブリッジを見せてもらったんだけど、コンピューターだらけで、まるでゲームセンターみたいだったよ。作業もだいぶ機械化されているって。

――鳥羽さんの若い頃とはだいぶ違うんですか？

鳥羽 そうだね。もうシャワーは海水じゃない。今は海水をろ過して真水を作れるようになったから。乗組員も大部屋じゃなくて、個室で部屋に冷蔵庫やテレビもあったり、もうアパートで暮らしているのと変わらないんだ。新卒の若者も来るし、サラリーマンやお坊さんが転職してきたりするって聞いたよ。

――マグロ漁船のイメージが変わりますね。ところで鳥羽さんはマグロ漁船を降りた後はどうしたんですか？

鳥羽 それが、こんなきつい船に二度と乗るまいと思っていたんだ。お袋も「もうマグロ漁船に乗らないでいいよ」って涙ながらに言うし。だけど、「船乗りは3日やったらやめられない」って本当なんだよね。陸に上がって港のホテルに泊まると落ち着かないんだ。船のエンジンや波の音がなくて静かすぎて眠れない。不思議だよねえ。それで結局、もう1年（笑）。

――マグロ漁船を2年連続乗った後、すぐに歌手を目指したんですか？

鳥羽 いや今度はカツオ漁船に。

――マグロからカツオ？ どちらも遠洋漁業ですよね？

鳥羽 そう。でもマグロは8カ月だけどカツオは3カ月間と短い。マグロ漁船で冷凍庫担当になって体を壊してね、それで今度は期間の短いカツオ漁船に乗ったんだけど、今度は大部屋じゃなくて4人部屋だったから快適でね。

それにカツオは一本釣りなんだけど、甲板が埋まるほどポンポン釣れる。おもしろくて性格にも合っていたんだけど、マグロの頃の体調不良がとれなくて、結局、陸で板前修業をすることにしたんだ。

「調子に乗ってドラムセットを買ったら、借金して返せなくてまたカツオ漁船に逆戻り」

――板前！ ついに陸に上がったんですね。

鳥羽 そう。地元のホテルで寮生活することになったんだけど、下っ端で毎日、皿洗いと魚のウロコ取りばかり。昔だから親方の拳固はよく飛んでくるし、なかなか包丁も握らせてもらえない。

――陸でも苦労が続きますね。

鳥羽 いや、マグロ漁船と比べたら天国だよ。でもたいていの新人は「つらい」とすぐやめるから、いつまでも俺が下っ端なんだ。

ただ、このホテルからだよ、歌い始めたのは。ある日、社長から「お前、歌がうまいんだってな。最上階のラウンジでちょっと歌ってこい」って言われて。遠洋漁業の時は漁場に着くまでは時間があるから、よくギターを弾いて甲板で歌っていたんだ。それで板前の恰好のまま、ラウンジで歌ったら客に大うけ。それ以降、板前と歌手の二足のわらじだよ。

――包丁より先にマイクを握ったんですね。

鳥羽 そう。でも調子に乗ってドラムセットを買ったら、借金して返せなくてまたカツオ漁船に逆戻り。そのカツオ漁船に乗ったら、今度は寄港地で若い奴にナイトクラブで大盤振る舞いをしちゃって散財したり。

――根っからの海の男なんですね。

〈「お前は破門にする！ 田舎に帰れ！」弟を追って上京した鳥羽一郎（73）が弟子入りした師匠から“破門”を言い渡された日〉へ続く

（白石 あづさ）