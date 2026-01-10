〈「誰かにポン！ と背中を押されて海に落ちても…」17歳でマグロ漁船に乗った鳥羽一郎（73）が忘れられない“夜中のションベン”の恐怖〉から続く

海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数え、デビュー曲であり代表曲の「兄弟船」など数々のヒット曲を持つ大御所歌手だ。

【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦出場…人生の荒波を乗り越えた鳥羽一郎さんの表情

しかし歌手の道を歩み始めたのは弟・山川豊さんよりも遅い27歳になってから。ホテルの館内放送で大御所作曲家を探しての飛び込み弟子入り志願、突然の破門宣告、それを踏みとどまらせた一言とは……。（全4回の3回め）

◆◆◆

――鳥羽さんと弟の山川豊さんは、歌手を目指して同時期に上京されたんですか？

鳥羽 いや、弟が先。ある日、名古屋のカラオケ大会で優勝して、歌手を目指して上京するというんだ。

――山川さんのほうが先だったんですね。小さい頃、おふたりが初めて歌に触れたのはいつだったんですか？

鳥羽 俺が小学生の時かなあ。親父は蓄音機とレコードをどこからか買ってきてね。当時、うちはテレビもラジオもなかったから、それまで俺たち兄弟は歌謡曲を知らなかったんだ。





――蓄音機がラジオよりも先だったんですね。

鳥羽 うちの親父が映画館を経営した時……映画館といっても、庭先に掘っ立て小屋を建てて床にゴザを敷いたようなもんだけどね。映画館の客寄せでレコードをかけていたんだ。

僻地の映画館だから、あっという間に潰れたけれど、残された蓄音機でレコードを繰り返し聞いて覚えたよ。春日八郎さん、三橋美智也さん、フランク永井さんとか。おそらくそれが、子供のころ、流行歌に触れた最初だったんじゃないかな。

――お父さんが映画館を思いつかなければ、歌手・鳥羽一郎は、誕生しなかったかもしれませんね。山川さんが先に歌手になるため家を出た時、「自分も長男でなければ」という羨ましさはありましたか？

鳥羽 歌手なんて夢のまた夢。売れるか売れないか、なれるかどうかも分からないから、特にその時は弟に対してうらやましいっていう感情はなかったね。それに生きていくためには船に乗らなくてはならなかったし。

「弟にできるなら自分もできるんじゃないか」

――では当時、鳥羽さん自身は歌手になりたいという気持ちはなかったんですか？

鳥羽 だって別に音楽の勉強したわけでもないし、子供のころから歌が好きなだけ。ただ……そのうち「弟にできるなら自分もできるんじゃないか」という思いがふくらみはじめてね。

――それで27歳で上京されたんですね？

鳥羽 そう。「別れの一本杉」とか「王将」とか、大好きな曲の作曲家の船村徹先生に一度、会いたいと思って。もちろん弟子にしてくれたら嬉しいけれど、そう簡単にはいかないだろう。まずは会えればいい。それで弟に電話して「船村先生の居場所を教えてくれ」って。当時、弟は修業中の身でまだ暇だったのか、音楽事務所でお茶くみをしていた。

――居場所は教えてくれたんですか？

鳥羽 ああ、「兄貴のためなら」って、先生の自宅の住所や電話番号をあちこち電話して調べてくれたんだ。それで俺は弟に聞いた先生のご自宅に電話したら、たまたまお弟子さんが出て、なぜか親切に「テレビ番組に出るから、その前日は近くのホテルに泊まっているよ」と教えてくれたんだ。

――そんな個人情報を。今だったらアウトですね（笑） 。

鳥羽 当時も普通は教えないと思うんだけど、その時は不思議と運が続いたんだよねえ。それで親には「東京にちょっと板前修業に行く」って嘘をついて上京したんだ。

「マグロ漁船乗っていた人が歌手になるのはおかしいでしょ？（笑）」

――先生にアポイントをとったんですか？

鳥羽 いや、飛び込みだよ！ そのホテルに行って、フロントで「船村先生はどこにいますか？」って聞いたんだ。そしたら、ホテルのなかにある寿司屋にいることが分かってね。部屋に電話してもいないから、フロントの人が親切にも館内放送をかけてくれて分かったんだ。

――館内放送はすごいですね。

鳥羽 ああ。寿司屋の暖簾をくぐると、先生はマネージャーさんなんかと飲んでいた。それで「何十年もこのホテルに通っているが、館内放送で呼び出し食らったのは初めてだ。さあ、君も一杯飲みなさい。寿司も食べなさい」と言ってくださった。

――いきなり来たのに、ずいぶんフレンドリーな。お話はできたんですか？

鳥羽 そう。でも10分ほどで部屋に帰っちゃったんだ。そしたらマネージャーさんが「はるばる鳥羽から来たのなら、明日の朝、先生が出る生放送をテレビ局に見にきたら？」と誘ってくれたんです。

――マネージャーさんも、優しいですね。

鳥羽 そうだねえ。それで朝の番組だから、朝の5時にテレビ局の前でずっと待っていたら、ハイヤーが来て先生が降りたの。「先生、昨夜はありがとうございました！」と頭を下げたら、全く覚えてないの！

――先生、寿司屋で、だいぶお酒を飲まれていたんでしょうか？

鳥羽 そうかもしれない。「君、誰だっけ？」っていうリアクションすらなし。だけど番組が終わった時、なぜか先生が「今から千葉の館山にゴルフに行くんだけど、君もちょっと一緒に来る？」って声かけてくれて。

――どこの誰かも忘れた鳥羽さんとゴルフに？

鳥羽 そう。急遽、ゴルフについて行ったんだよ。たぶん、誰かに館山まで車を運転してほしかっただけかもしれないけれど。そしたら住み込みの弟子にしてもらえることになった。

――当時、そんなに簡単に弟子になれるものなのですか？

鳥羽 いや、そうでもない。弟子になりたい人は実際、たくさんいて、断られることがほとんどだと思う。だから振り返ると、本当に謎なんだよ。

あの時、どうして俺はいろんな好きな先生がいるなかで、船村徹先生に会いにいったのか？ さらに先生の居場所をなぜ弟子が教えてくれたのか？ そして船村先生はどういうわけで俺を弟子にしてくれたのか？ なんか弟子になるまでも神がかっているというか。そもそも、マグロ漁船乗っていた人が歌手になるのはおかしいでしょ？（笑）

――不思議なご縁があったんでしょうね。ただ、デビューまでは長かったですね。先生の付き人になってから3年かかったとか。

鳥羽 そう。先生の付き人として、どこにでもついていく。レッスンをしてくれるわけではなくて、全国津々浦々を一緒にまわって人生修業みたいな3年間だった。先生はテレビ出演や刑務所の慰問なんかに飛び回っていたからね。その間に、先に弟が売れ出したんだ。

「もうお前は破門にする！ 田舎に帰れ！」

――先に山川さんがデビューされたんですね？ 弟さんが先に上京した時、「うらやましい感情はない」とおっしゃっていましたが、売れ始めた時はどうでしたか？

鳥羽 そりゃ、焦ったよ。弟がテレビにガンガン出てくるし、俺は先生の弟子になってから2年経ってもまだデビューもできなくて、本当に寂しい思いをしたね。だって、歌手になれる保証もないし、辞めていった人を何人も見てきたし。でもそういうのを先生には見透かされて、「焦るんじゃねえよ！」って。

――辞めて故郷に帰ろうと思ったことはないんですか？

鳥羽 一度だけ。先生の機嫌がすごく悪い日があって。地方の仕事で夜、番組の打ち上げの席で先生に理不尽にものすごい剣幕で叱られたんだ。「もうお前は破門にする！ 田舎に帰れ！」って。

――何か失敗してしまったんでしょうか。

鳥羽 全く思い当たるフシがない。でも、その場にいた人たちが、「鳥羽君がサンマをお尻から食べたからじゃないか？」って。

――それだけで破門になるものなんですか？

鳥羽 でもそれくらいしか他の人も思いつかないんだよ（笑）。まあ今、思えば、先生はとても飛行機が苦手なんだけど、どうしても乗らなきゃいけない仕事があって、ストレスが溜まっていたのかもしれない。でも、当時、俺は何で怒られているのかも分からなくて、「分かりました。これでもう帰ります」って。

――本気で帰ろうとしたんですね。

鳥羽 それでまず一度、東京近郊の先生の家に戻って奥さんに「今までお世話になりました」って挨拶したの。そしたら、奥さんが「鳥羽君が憎くて先生が怒ったわけじゃないと思うよ。ストレスで身内の鳥羽君に当たっちゃったんじゃないかな。鳥羽一郎という故郷の名前をもらって、このまま田舎に帰るの？ もうちょっと頑張りなさい」って。それで思いとどまった。

――いいバランスのご夫婦ですね。

鳥羽 今なら先生のストレスも分かるんだけど、当時は若かったしね。でも奥様も何人もそうやって帰っていく弟子をみてきたんだろうね。

――では鳥羽さんは、奥さんに引き留められなければ田舎に帰っていたかもしれない？

鳥羽 そう。今の鳥羽一郎はなかったと思う。

（白石 あづさ）