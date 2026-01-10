埼玉県の私立中学校で１０日、一般入学試験が始まり、首都圏は本格的な中学受験シーズンを迎えた。

１都３県の私立中・国立中に前年並みの約５万２３００人が挑む見通しだ。理系人材が重視される傾向を踏まえ、理系教育をアピールする学校が目立っている。

出願者数が１万３０００人を超えた開智所沢中等教育学校（埼玉県所沢市）には午前８時頃、防寒対策をした受験生が続々と到着。ビデオ通話で塾講師から助言を受けたり、親からエールを送られたりしながら試験会場に向かった。

東京都西東京市の女子児童（１２）は国連職員を目指すため、英語教育に力を入れている学校を選んだといい、「初めての受験でドキドキする反面、入試問題を解くのが楽しみ」と話した。

首都圏では２０日に千葉県、２月１日に東京都と神奈川県で入試が始まる。今年は１日が日曜のため、一部のキリスト教系の学校が宗教上の理由で１日から日程を変更。併願校選びに影響が出る「サンデーショック」と呼ばれている。

中学入試の模試を行う「首都圏模試センター」（東京）によると、国際化など社会の変化にいち早く対応する私立中への関心は高く、今年は首都圏のおよそ５人に１人が受験する。近年はＡＩ（人工知能）やロボット技術が注目を集めており、理系教育を充実させる学校が注目されている。

三田国際科学学園（東京）は昨年４月、理数教育も充実させていることを強調しようと、従来の「三田国際学園」から校名を変えた。博士号を持つ６人の教職員が実験をサポートし、生徒たちは３年次に論文を仕上げるという。

東京農業大第一（同）は、１年次の理科の半分を実験に充てるなど体験学習に重点を置き、算数と理科の２科目で合否判定する入試も実施。昨年は過去最多の３０００人近くが出願したといい、赤井郷巳入試広報部長（４９）は「体験やそこから学ぶ知識を大切にしている校風が人気を集めている」と話す。

進学塾「栄光ゼミナール」（東京）の藤田利通・入試情報センター責任者は「子どもが将来困らないようにと理系教育を重視する保護者も多い」とみている。