〈「お前は破門にする！ 田舎に帰れ！」弟を追って上京した鳥羽一郎（73）が弟子入りした師匠から“破門”を言い渡された日〉から続く

海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数える大御所の演歌歌手だ。

【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦出場…人生の荒波を乗り越えた鳥羽一郎さんの表情

30歳での遅咲きデビューながら大ヒットした「兄弟船」の誕生秘話や、歌手の道を選んだ2人の息子との距離感、今は亡き父親への思いなどを聞いた。（全4回の4回め）

◆◆◆

――我慢、我慢の3年間の修業時代を経て、いよいよデビューが決まったのは30歳の時（1982年）でしたよね？

鳥羽 そう。先生の部屋からピアノの音が聞こえると、「次は俺の曲かな？」とそわそわしたりしてね。



鳥羽一郎さん ©文藝春秋 撮影・平松市聖

――オリコンチャートでは29万枚、累計売上ではミリオンセラーとなるデビュー曲「兄弟船」は、作詞家の星野哲郎さんと、作曲家の船村徹さんという大御所コンビによって制作されましたが、星野さんは鳥羽さん・山川さん兄弟を意識して詞を書かれたのでしょうか？

鳥羽 いや、弟は漁師の手伝いはしなかったから、実際に兄弟では乗ってないんだ。

――兄弟船ではない？

鳥羽 そう。故郷の石鏡町では、次男はいつか家を出て行かなければならない。だから小さい頃から弟は漁師になる気はなかったから、家の手伝いはしても船には乗ってない。

それに事務所も違うし、兄弟セットで売り出してないから、当時、世間の人は俺と山川豊が兄弟であることは知らないしね。だから作詞の星野さんは、俺たち兄弟の関係を全く意識してないよ。それに実は、あの曲はもともと全く違う歌詞だったんだよ。

――そうなんですか？ 「♪波の谷間に 命の花が ふたつ並んで 咲いている〜」で始まる星野さんの作詞ではなかった？

鳥羽 ああ。北海道の新聞社（日刊スポーツ新聞北海道本社/現・北海道日刊スポーツ新聞社）が、歌詞コンクールを主催したの。それに入賞すると、プロの作曲家がその歌詞に曲をつけるっていう企画があったんだ。

最初の「兄弟船」の歌詞は、北海道で育った木村正之さんっていう一般の方。木村さんの詞が佳作をとって、船村先生が歌をつけたみたい。

――どんな歌詞なんですか？

鳥羽 「♪はるか国後 船から見える 今日も兄貴と 網を引く〜」っていう詞。木村さんは道東出身の方で、根室の漁師さんを想って書いたそうだよ。

「最初はこの『兄弟船』はデビュー曲でも何でもなかったんだ」

――国後って、北方領土ですよね？

鳥羽 そう。道東の海の男を歌ったいい歌詞なんだけど、歌詞の中に「国境線」とか「島におやじも帰りたい」という言葉も出てくるから、当時、問題になっていた日本漁船の拿捕とか、ロシアとの領土問題を連想してしまう。

それで、デビュー曲にしては政治的すぎると。それで木村さんから「兄弟船」のタイトルを譲り受けて、全く違う詞を改めて星野先生が書いたって聞いているよ。

――つまりタイトルとメロディーは残して、詞はがらっと変えたんですね。

鳥羽 授賞式では木村さん作詞バージョンで俺が歌ったんだけどね。今でも、北海道の根室では、地元の人たちが元の木村さんの歌詞のほうで歌っているんだって。俺も北海道のコンサートでは木村さん版で歌うことがあるよ。ただ、最初はこの「兄弟船」はデビュー曲でも何でもなかったんだ。

――候補は他の曲だったんですか？

鳥羽 実は「兄弟船」は候補にも入っていなかったんだよ。候補になったのは「南十字星」か「流氷・オホーツク」「北凍船」の3つ。レコード会社の社長は「流氷・オホーツク」を推すし、船村先生は「南十字星にしろ」って言うし。

――「南十字星」は、遠洋マグロ漁師の気持ちを歌った曲ですよね？ 鳥羽さんにぴったりな気もしますが。

鳥羽 そうだよ。だって作詞家の新本創子さんは、俺のマグロ漁師時代の話を聞いて歌詞を書き下ろしてくれたんだ。その歌詞に曲をつけたのはもちろん船村先生なんだけど、実は船村先生のお兄さんが戦争末期に、敵の魚雷を受けて23歳で亡くなっているの。マニラから「長城丸」という輸送船に電信兵として乗船してたらしい。

お兄さんが亡くなったフィリピンのミンダナオ島のあたりって、南十字星がはっきり見えるのよ。先生は、お兄さんの供養でフィリピンまで行ってたから。

――きっとお兄さんも船から見ていたであろう南十字星に、先生は強い想い入れがあったんでしょうね。

鳥羽 そう、それで「お前のデビュー曲はもうこれだ！」って。

――それなのに、鳥羽さんは「兄弟船」を？

鳥羽 だって歌ってて、一番、気持ちいいんだもん（笑）。そう、なんか気持ちがいい。

――なるほど。どうやって先生や社長の意見をひっくり返したんですか？

鳥羽 先生には悪いんだけど、こっそりレコード会社の宣伝マンとか音楽関係者に、「俺のデビュー曲なんですけど、『南十字星』も『流氷・オホーツク』もいい曲なんだけど……やっぱり歌っていて評判がいいのは『兄弟船』なんですよ！」って、会うたびに言ったの。そしたら、「へえ、そんなにいいのか。そうだねえ、言われてみればいい曲だねえ」って。

「しばらくぜんぜん売れなくてね。それで…」

――地道に根回しをしていたんですね。

鳥羽 そう。そしたら、先生が「おかしいなあ。最近、どうしてか『南十字星』や『流氷・オホーツク』より、『兄弟船』の評判がいいんだ」って（笑）。それでついに「そんなに評判がいいなら、『兄弟船』にするか」って決めてくれたんだ。でもしばらくぜんぜん売れなくてね。それで、東京じゃなくて北海道を中心にまわったら、火がついたんだよ。

――デビューから3年後の1985年に紅白歌合戦に初出場し、それから20回出場を果たした鳥羽さんですが、今年、昔気質の男を描いた「昭和のおとこ」という曲をリリースされました。鳥羽さんにとって昭和の男とは？

鳥羽 いかにも職人さんって感じの人がいるじゃない？ 信念を曲げず黙々と働くような、それが俺の「昭和の男」のイメージだよね。その一方で、職人じゃないけれど、「昭和の男はまさにうちの父さんです」って俺は言っている。大正14年生まれの親父が100歳と3か月で最近、亡くなったんだけれど。

――昭和という時代をほぼ最初から最後まで駆け抜けたんですね。インタビューの最初に、お父さまは、あまり働かず博打をやってお母さまを泣かしていたと、うかがいましたが。

鳥羽 オヤジは不器用っていうより器用貧乏のほうがしっくりくる男でね。映画館のこともそうだけど、いろんなことに手を出しても失敗ばかり。

でも、生き抜くためだったんだな、って。博打なんかもそうせざるを得なかったのかなって。最近になって色々、親父の気持ちが分かるようになったよ。

――ご自身も二児の父となって、そのお子さんたちもデビューしましたよね。

鳥羽 そう。長男の木村竜蔵は作詞・作曲も手掛けるシンガーソングライター、それで次男坊の木村徹二は演歌歌手。

――おふたりが小さい頃、鳥羽さんは、どんなお父さんだったんですか？

鳥羽 うーん、やっぱり厳しかったかなあ。俺、後悔しているんだよね。長男の竜蔵には本当にかわいそうなことをしたって。例えば乗り物に乗るじゃない？ そしたら周りの子供はぎゃあぎゃあ騒いだり、わあわあ泣き出したり。でも竜蔵には俺、「お前、泣いたらゲンコするぞ！」って。

――まさにおっかない昭和のお父さんですね（笑）。

鳥羽 そうかもしれない。それで、うちの竜蔵は、ぐーっと騒ぎたいのを必死に我慢しているんだ。周りの人から見れば、「静かにしていて、いい子だねえ」って言われるけど。だからかなあ、大人になった今でも、俺に会うとちょっと緊張しているのが分かるんだ。

――今もですか？ でもお父さんの背中を見て音楽の道に進まれたのでは？

鳥羽 俺は別に何も言ってないんだ。歌手になれと言ったことも、応援なんかもしたことないんだけど、高校生のころからインディーズで何かやり始めてね。

「前の年に弟は肺ガンになって入院していたんだ。ステージ4だったんだけど…」

――鳥羽さんと同じ音楽の道を歩むことに決まった時は、何かアドバイスをされましたか？

鳥羽 「そんなに甘くないぞ」とは言ったけど、それ以上のことは一切、言わない。デビューの時も手助けしたりとかも、そういうのも何もない。

――次男の徹二さんは？

鳥羽 あいつは、ちゃっかりしてて、いつだったか、「お父さんのお名前はもう十二分に借りております。これからも最大限、利用させてもらいますから」って俺に平気な顔で言うんだ。徹二はイマドキの人なんだよ。目上の人に遠慮することはないんだ。

――ご兄弟で性格がだいぶ違うんですね（笑）。

鳥羽 違うね。でも、ふたりとも仕事はうまくいっているようで、最近は子供たちから仕事の依頼が来ることもあるんだ。

――親子でいっしょに仕事されることもあるんですか。鳥羽さんは山川さんとはずっと別々に歌っていましたが、2024年に長男の竜蔵さんが書かれた曲「俺たちの子守唄」で初めてデュエットされましたね。

鳥羽 その前の年に弟は肺ガンになって入院していたんだ。ステージ4だったんだけど今の医療はすごいね。抗がん剤が合ったみたいで、もう普通に仕事しているよ。

――昔はちょっと嫉妬されたこともあったかもしれませんが、今、鳥羽さんにとっては弟の山川さんはどんな存在ですか？

鳥羽 そりゃあ感謝しているよ。なんたって、この業界に入れたのは弟のおかげだからね。先生のプライバシーを暴露してくれたから！（笑） その後、いろいろなことがあったけれど、この世界で兄弟たちに支えてもらって、それで俺は頑張ってこられたんだよね。

――先ほどマネージャーの方からお聞きしたんですが、その弟の山川さんを含めご兄弟たちは、「家は貧乏だったけれど、兄貴が中学出て、マグロ漁船に乗って俺たちを食べさせてくれたから今の自分たちがあるんだ」って、鳥羽さんにとても感謝されているそうですね。

鳥羽 いやあ……うちは兄弟、仲良かったからね。それでうちの子供たちもやっぱりね、兄弟で仲がいいのかな。仲がいいのは救われるね。

「立派な男になりたいならマグロ漁船に乗って、南緯45度の荒波を越えてこい！（笑）」

――しつけは厳しくても、愛情は伝わっていたんでしょうね。ところで、鳥羽さんは海の事故で親を亡くした子供を支える「海難遺児チャリティー・コンサート」はもう40年近く続けられているとか。

鳥羽 交通遺児は知られているけれど、海の事故も多いんだ。やっぱり俺だって、たくさんの人に支えられてここまで来た。生きている間に社会に恩返しがしたいからね。それと保護司（犯罪を犯し釈放された人を見守るボランティア）も続けているよ。

――ご自身のお子さんだけではなく、つらい立場の子や道を踏み外した若者にも手を差し伸べているんですね。

鳥羽 最近もね、九州で暴走族をやっていた、人に迷惑ばかりかけるどうしようもない若者がいたの。彼の親が困って俺に相談してきたから、そいつに「お前、マグロ船に乗ってこい！ 紹介するから」って言ったんだ。そしたら最初は「勘弁してください」なんて言うんだけど、後日、「乗ります」と連絡が来てさ。

――このままじゃいけないと思ったんでしょうか。

鳥羽 ああ、それで鹿児島の知り合いのマグロ漁船に頼んで乗せたんだ。そしたら1回で泣いて帰って来るかと思いきや、翌年も乗ってなんと2年間もインド洋に行ったんだよ。

――2年後、彼はどうなりましたか？

鳥羽 いやあ、それはもう見事な男になって帰ってきたんだ。海の上で、男の辛さも優しさもすべて学んだんだな。インド洋を通るマグロ漁船は大変なんだ。漁場は南極近いし、体感温度は低く、年中しけている。ああ、嫌だと思っても降りられない。だからこそ、耐える力がつくし、仲間との信頼関係やチームワークも必要だよね。

――人間が磨かれるんでしょうね。

鳥羽 ああ、そうだ。彼は地元に戻っても、一緒に暴走していた昔の仲間とは一切遊ばなくなった。男としてもはや次元が違うんだ。今は親を大切にするし、牧場で働いたりして、必死に人生を立て直そうとしている。乗る前と後じゃ、目の輝きが違うよね。

――最後に鳥羽さんから若者に一言、お願いします。

鳥羽 立派な男になりたいなら、マグロ漁船に乗って、南緯45度の荒波を越えてこい！（笑）

――貴重なお話、ありがとうございました。

（白石 あづさ）