マガジン漫画、銭湯で異例の鏡広告 昔から愛される文化…編集部や女将さん経緯説明
別冊少年マガジンで連載中の漫画『イエティ、とある日々』のコミックス第1巻が発売されたことを受け、兵庫県尼崎市にある銭湯「第一敷島湯」で鏡広告を掲出した。漫画作品の鏡広告は珍しく、経緯について第一敷島湯 の女将さん、マガジン編集部、原作者・羊羊に理由を聞いた。
『イエティ、とある日々』は、高校1年生の主人公・田中はなは、山間にある小さな集落「卯塚村」で、おばあちゃんと銭湯を営みながら暮らしており、そんなある日、遠くヒマラヤから不思議な生き物”イエティ”が、やってくる。暮らしの中の小さなときめきをイエティと一緒に探しにいく、ほのぼの日常ストーリー。
今回の鏡広告は、銭湯を題材にした漫画ということで、作者の希望もあり 実在する銭湯で展開。鏡広告とは、その名の通り、銭湯の鏡の近くにある小さな広告で、体を洗う時に鏡を見ると近くにあるその広告が目に入るようになっている。
――銭湯の漫画を書こうと思ったきっかけを教えてください。
【羊羊】 銭湯を舞台にすることで、人びとのあたたかく優しい一面をより鮮明に掬い上げることができると思ったからです。
作品で伝えたいことは、当たり前で、何気ない日常にこそ代え難い輝きがあるということが作品を通して伝わっていたら嬉しいです。
鏡広告は以前取材に伺った時から密かに憧れていました。今回こうした機会を頂けて本当にありがたく、嬉しい限りです。
――鏡広告は比較的低予算でできる広告ですが、銭湯近くにある病院や美容室など地域密着型の広告が効果的だと思います。漫画を売り出すための広告としては、効果的ではないと考えているのですが、鏡広告を掲出する理由を教えてください。
【編集部】 より多くの方に訴求するなら、街中の屋外広告やWEBのバナー広告などが効果的 だと思います。ただ、今回の作品は銭湯が舞台で、作品のテーマでもある、「日々の小さな幸せを感じてもらいたい」ことから、鏡広告の実施を決めました。漫画業界で鏡広告を出すのは、珍しいことなので、編集部としても掲出できてよかったです。
――今回の鏡広告制作の経緯を教えてください。
【女将】 昔の鏡広告は広告会社が広告を出したい人から依頼を受け、制作していました。そして、出来た鏡広告を鏡と共に銭湯に設置しに来る、という形態で、銭湯は広告には関与していませんでした。第一敷島湯は30年以上、新しい鏡広告に更新されることはなく、古い劣化した鏡を掲げており、残っている広告も既に現存していない店の広告ばかりでした。
以前の鏡広告の広告会社に連絡を取ろうと思ったのですが、廃業されていました。そんな時、大阪の銭湯さん（千鳥温泉さん）で銭湯自身が鏡広告を募集するという形態を作り上げた所があり、そこを通して別の鏡広告の会社に依頼することができました。ただ、2度目に鏡広告を依頼した時に、そこの絵描きさんがコロナで亡くなってしまい、いよいよ広告を描く人がいなくなってしまいました。
大阪の銭湯さんはまた別の方を探して、今も継続されていますが、この時第一敷島湯はステッカー印刷で対応しました。これが自作の始まりで、鏡広告の会社の方から鏡の設置の仕方なども教えてもらい、「次回から自分とこで作ったらええねん」と後押しされて、手作りで制作することに決めました。
また最近、文字などを立体的に浮かび上がるようにしたら面白いのではないかと思い、試行錯誤している状態です。この度、『イエティ、とある日々』の広告が初めての立体鏡広告になります。
鏡広告を広告店が作って、銭湯に置くという文化が廃れたのは、やはり入浴が銭湯から自宅の風呂に代わり、銭湯の文化が日常ではなくなったことから、広告を置く場所としての魅力がなくなっていったのではないかと思います。
――広告を出すのはどんな業種が多いのですか？
【女将】 現在は会社が出されるケースは少なくて、個人のSNSの広告、個人の活動の広告などが多いです。会社も私たちの銭湯がある杭瀬の会社がほとんどで、地元に密着した感じになります。
漫画の広告は、他の銭湯ではありますが、第一敷島湯では初めてです。個人で四コマ漫画を広告にされた方はいらっしゃいますが、プロの方は初めてとなります。
――全盛期はどのぐらい広告が入っていたのですか。
【女将】 第一敷島湯には全体で22枚（男湯11枚女湯11枚）ありますが、全盛期は全て埋まっていました。また、脱衣室に大きな鏡があったのですが、そこにも何か所か広告を出すスペースを設けていたくらいです。男女１枚ずつ掲載されることが多いので、合計で15社くらいの広告を掲出していたと思います。今は男女合わせて10数枚埋まっています。
