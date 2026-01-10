東宝は10日、「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）が「ゴジラの日」となる11月3日に公開することが決定したと発表した。北米では同月6日に公開される。日米同時期の公開は、日本製作のゴジラシリーズの長い歴史上でも初めてとなる。

11月3日は、1954年に製作された「ゴジラ」1作目が公開された日であることから、「ゴジラの日」としてファンに親しまれてきた。

また、最新のビジュアルも公開。東宝は「まだまだ物語などの核心的な部分が一切明かされない『ゴジラ-0.0』ですが、今後の情報解禁にご期待ください」としている。

また「2026年、世界でゴジラが大暴れする“ゴジライヤー”が到来！！未だ全貌が明かされない『ゴジラ-0.0』。解禁される続報の衝撃に備えよー！！」と期待を抱かせた。

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。ゴジラ70周年記念作品として山崎貴監督がメガホンを取り、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった「ゴジラ-1.0」は興行収入76.5億円を突破。さらにはアジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こした。

昨秋に開催された「ゴジラ・フェス2025」では、山崎監督が続投して監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトル「ゴジラ-0.0」が発表されていた。