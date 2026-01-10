犬が飼い主のお風呂を覗く心理

1.一緒にいたい

飼い犬は、生涯を通して飼い主さんが世話をしてくれるため、野生動物のように完全に自立する必要がありません。そのため、成長しても心のどこかに子犬の気分が抜け切らずに残っています。

特に甘えん坊の性格の犬は、いつでも飼い主さんと一緒にいたいという気持ちが強く、飼い主さんが行くところには所構わずついていこうとする傾向があります。

2.何をしているのか気になっている

長く一緒に暮らしていれば、お風呂場で飼い主さんが何をしているかは、なんとなくわかるようになるものです。しかしまだ若く、お風呂が何をする場所かを理解していない犬は、裸で入って何をしているのだろうと気になり、覗きたがるケースもあるようです。

3.お風呂に入りたい

お風呂に入るのが大好きな犬の場合は、自分だけ入浴している飼い主さんを羨ましく思い、自分もお風呂に入りたいというアピールでお風呂を覗いているケースもありそうです。

4.入浴中の飼い主を心配している

お風呂が苦手な犬の場合は、入浴中の飼い主さんを心配して覗こうとしているケースもあるようです。

また、飼い主さんがとてもか弱いと感じている犬は、家族の一員として自分が飼い主さんを守らなければならないという責任感から、常に飼い主さんの様子を見守ろうとすることがあります。このタイプの犬は、お風呂に関わらず飼い主さんの後をついて行き、常に見守ろうとする傾向があります。

5.姿が見えないので不安

飼い主さんへの依存度があまりにも強くなり過ぎてしまうと、犬は飼い主さんの姿がちょっと見えなくなっただけでも不安になり、落ち着いていられなくなることがあります。分離不安症と呼ばれる状態です。

この場合も、常に飼い主さんの後をついていくようになりますが、それは飼い主さんを守るためではなく、自分の不安を解消するためです。そのため、飼い主さんが外出してしまうと、不安からパニック状態になり、いつまでも鳴き続けたり、家の中のものを破壊したりなど、問題行動を見せるようになります。

犬にも自立は必要？

飼い犬は、食事の世話から散歩や遊び、健康管理まで、常に飼い主さんが世話をしてくれるため、基本的には自立する必要がありません。そのため、いつまでも子犬のように甘えん坊の遊び好きでいることができます。

しかし、飼い主さんへの依存心が極端に強くなりすぎると、分離不安症と呼ばれる状態になり、飼い主さんと離れることができなくなります。これは、犬にとっても飼い主さんにとっても、とても強いストレスになります。

また共依存と言って、犬が飼い主さんに依存するだけではなく、飼い主さんも愛犬がいなければ過ごせなくなるケースもあり、お互いが離れられなくなるという悪循環に陥り、お互いの依存心がエスカレートしていってしまうケースもあります。

特に愛犬と飼い主さんが1対1で暮らしているケースでは、共依存に陥るリスクが高くなります。お互いがひとりで過ごす時間も楽しめるよう、飼い主さんと愛犬との間に適度な距離感を保ち、精神的に自立して過ごせるように努力することはとても大切なことです。

お風呂を覗く犬への対応

今回ご紹介した5つのうち、「一緒にいたい」「何をしているのか気になっている」「自分もお風呂に入りたい」というケースやお風呂嫌いの犬が「飼い主さんを心配している」場合は、特に何もする必要はありません。ただし、脱衣所やお風呂の扉の周囲を、愛犬が安全に過ごせる環境に整えておきましょう。

もしも愛犬が「飼い主さんを守らなければならない」と思っているのであれば、愛犬と一緒にいるときのご自身の言動を振り返り、愛犬が安心して過ごせるように、信頼関係を構築し直す方が良いでしょう。

また、愛犬に分離不安の兆候が見られる場合は、獣医行動診療科の専門知識を持つ獣医師のいる動物病院に相談しながら、愛犬との距離感を見直し、お互いに自立した関係でいられるような関係を構築しましょう。

まとめ

飼い主さんが入浴するたびに愛犬がお風呂を覗きに来るのは、愛犬の飼い主さんへの愛情の証であり、取り立てて悪い行動だとは言えません。今回ご紹介した5つの心理の内、ある程度注意が必要なケースもご紹介しましたが、いずれもかなり極端な心理状態になってしまった場合のケースです。

心配な兆候が見られる場合は、動物病院やドッグトレーナーなどの専門家に相談することが必要ですが、あまり神経質になって思い詰めすぎるのも良くありません。おおらかな気持ちで、愛犬も飼い主さんご自身も、それぞれが独立した存在であり、かつ家族であるという気持ちで、毎日を楽しく暮らしていきましょう。