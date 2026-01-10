Adoが、初の自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を2月26日に発売。また、本作に通ずる、自身が作詞作曲を手がけた新曲「ビバリウム」を2月18日に配信リリースする。

本書は、Ado自らが語った半生をもとに、作家 小松成美が3年におよぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった“歌い手”への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長 千木良卓也との出会い、そして“Ado”の誕生からワールドツアーへの躍進までが描かれている。

“ビバリウム”とは、生き物が住む自然環境を再現した、小さな箱庭のこと。デビュー前は自宅のクローゼットで録音をしていたアーティストが、その箱庭にどのような想いで何を作り出していたのか、本書でしか知りえない“Ado”という一人の少女の物語となる。

・Ado コメント

この度、私の人生を描いた小説が発売されます。自分としては、やっとこの話ができて嬉しい気持ちです。『うっせぇわ』でメジャーデビューする前の話や、どこでボカロと出会ったのか、どうして歌い手になろうと思ったのか、どうして私は私のことが嫌いなのか……。これまでAdoとして明かしてこなかったことが、この『ビバリウム』に詰まっています。クローゼットという箱庭で私が見てきたものを、皆さんにも覗いてもらいたいです。

・著者 小松成美 コメント

Adoさんが歩んだ激動の人生を、ご本人の言葉をもとに辿り、小説として綴りました。クローゼットの中にいた少女の夢、圧倒的な才能の陰にあった葛藤と孤独、創作を手放さなかった勇気と野心、そして世界が求めて止まない唯一無二の存在へと駆け上がった日々。その一つひとつの瞬間に寄り添いながら原稿を書き進める日々は、創作の喜びを深く噛みしめる時間になりました。Adoさんの心の軌跡を物語へと昇華していく過程では、私自身も幾度となく心を震わせ、この小説の持つ特別な力を感じていました。ページをめくるたび、ファンの皆さんの心には、Adoさんの歌声とともに彼女の魂の叫びが届くはずです。『ビバリウム』というタイトルに込められたAdoさんの想いを、どうかその胸の中心で受け止めてください。

