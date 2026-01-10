絶品にしん蕎麦、秘密は丸5日の仕込みにあり！　脂の旨みたっぷりの味わい

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・曳舟の蕎麦店『蕎麦割烹ながの』です。

和食出身の腕が冴える絶品にしんを蕎麦と味わう至福の時間

和食出身の店主・永野清二さんは、「蕎麦を打ち始めたら面白くなっちゃって」と笑う。気づけば、蕎麦に魅せられ、自身の店ではその二刀流で腕を振るう。

名物は「にしんそば」。数日かけて仕上げるにしんは、柔らかさの中に程よい食感を残す。にしんの身質、脂ののりによって炊き方や味付けを微妙に変えている。

にしんそば1980円

『蕎麦割烹ながの』にしんそば 1980円 国産のにしんを丸5日かけ、炊いたり、休ませたりを繰り返して仕上げる

もうひとつの看板は、蕎麦そのものの味をまっすぐに感じられる「釜揚げ」。「まずひと口目は塩で」とひと言。するとふくよかな旨み、香り、ほのかな甘みがぐっと立ち上がる。もちろん、ツユとの相性も秀逸だ。

風味と香りのバランスを大切に打つ永野さんの蕎麦は、冷でも温でもぶれない。温かい一杯もまた、心をほぐすおいしさだ。

『蕎麦割烹ながの』

曳舟『蕎麦割烹ながの』

［店名］『蕎麦割烹ながの』

［住所］東京都墨田区東向島2-20-6

［電話］03-6675-0167

［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜21時半

［休日］月・火、水曜不定休あり

［交通］東武スカイツリーライン曳舟駅西口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、かまあげそばの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ツユと塩で2つの食べ方を楽しめる“かまあげそば”（5枚）