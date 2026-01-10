練習前には30分間超のミーティング。26年はいきなりの５連戦スタート。ガウル新体制の広島が始動
１月９日、バルトシュ・ガウル新体制になった広島が始動した。
練習前には30分間超のミーティングが行なわれ、38歳の指揮官は選手たちに熱く語りかけた。その熱意はさっそく選手たちにも伝わったようで、37歳の塩谷司は「見た感じはもっと年上に見えますよね」と笑い、ガウル監督の熱を感じ取っていた。
「４年間一緒にやったスキッベさんとはまったく違う感じの人で、ミーティングでも長く話していたけど、特にジョークを言うわけでもなく、すごく真面目な熱い話だったし、強化部ともいろんな話をして広島のビジョンと熱量に共感して来たと言っていたし、相当な覚悟を持って来ているんだなっていうのを感じました」
新体制でも守備陣の中心選手になるに違いない荒木隼人は、ガウル監督の最初のミーティングで印象に残ったことをこう語る。
「良い時も悪い時も、自分だけではなくてチームとして良くなるように成長していこうという話があった。このチームは元々チームワークがあって一体感があるので、またみんなでレベルアップしていけると思う」
そして、「しっかりと細かいところまでやろうとしていることも伝わってきた。ビルドアップについては僕自身も期待しているところでもあるし、自分ももっと成長できるかな」と見据えていた。
ビルドアップについてはGKの大迫敬介も期待を寄せていた。「しっかりとした戦術を持っていると思うので楽しみです。後ろからしっかりとビルドアップもすると思いますし、守備のところでもしっかりと今まで以上に統率された守備ができると思う。特にビルドアップは僕自身もずっとチャレンジしたかったところなので、またプレーの幅が広がるのが楽しみだなと思います」。
アタッカーの加藤陸次樹は、まず背番号11を背負うことに決めた思いをこう語った。
「誰もが憧れる11番を背負いたいっていう気持ちがあったし、やっぱり11番は広島で覚悟を持ってプレーする責任感のある人間が付けるべき番号だと思っていて。僕は広島が本当に大好きですし、その思いをプレーに乗せて、僕が11番を付けてこのチームを活性化していきたい。11番を背負う以上は、広島を愛して、広島に愛される選手にならなくちゃいけない」
新11番はガウル監督の熱量を感じて、これから起こるだろう変化を楽しみにしていた。「熱量が伝わってきたし、たぶん決まりごとがある程度あったなかでプレーをするっていう、ちょっと戦術的なサッカーになる印象を受けましたけど、攻撃でもすごく考えていることがあると思うので楽しみですね」。
ガウル監督がこれから具体的に提示していくサッカーを選手たちは楽しみにしながらスタートを切った様子で、11日から始まる石垣島キャンプと21日から始まる宮崎キャンプは指揮官が落とし込むサッカーを理解していく大事な時間になる。
2026年はまず昇降格のない半年の百年構想リーグが始まるため、焦らずじっくりチーム作りを進めていけるところもあるが、広島はACLEも並行して戦っていくだけに、１か月の短い準備期間はより重要なものだ。
川辺駿は照準をACLEに置いて26年をスタートしていた。
「とりあえず半年のシーズンがあるけど、自分たちにはACLEがある。まず決勝トーナメントに行って、みんなでサウジアラビアに行って、良い結果を得られるように準備したい。個人的にはリーグ戦よりもそっちの方が重要かなと思うし、そう考えると開幕までそんなに時間はないなと思うけど、選手はそんなに大きく変わっていないんで積み上げていく形になると思う。監督はまず石垣島では守備的なことをやって、宮崎で攻撃的なことをやると言っていたんで、しっかりと理解して自分たちのものにしていければいいかなと思います」
ガウル新体制の広島は、２月６日に長崎で開幕戦を戦った後、10日にEピースにジョホール・ダルル・タクジムを迎え、その後も試合は続く。いきなりの５連戦スタートに向けて準備を進めていく。
取材・文●寺田弘幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
練習前には30分間超のミーティングが行なわれ、38歳の指揮官は選手たちに熱く語りかけた。その熱意はさっそく選手たちにも伝わったようで、37歳の塩谷司は「見た感じはもっと年上に見えますよね」と笑い、ガウル監督の熱を感じ取っていた。
「４年間一緒にやったスキッベさんとはまったく違う感じの人で、ミーティングでも長く話していたけど、特にジョークを言うわけでもなく、すごく真面目な熱い話だったし、強化部ともいろんな話をして広島のビジョンと熱量に共感して来たと言っていたし、相当な覚悟を持って来ているんだなっていうのを感じました」
「良い時も悪い時も、自分だけではなくてチームとして良くなるように成長していこうという話があった。このチームは元々チームワークがあって一体感があるので、またみんなでレベルアップしていけると思う」
そして、「しっかりと細かいところまでやろうとしていることも伝わってきた。ビルドアップについては僕自身も期待しているところでもあるし、自分ももっと成長できるかな」と見据えていた。
ビルドアップについてはGKの大迫敬介も期待を寄せていた。「しっかりとした戦術を持っていると思うので楽しみです。後ろからしっかりとビルドアップもすると思いますし、守備のところでもしっかりと今まで以上に統率された守備ができると思う。特にビルドアップは僕自身もずっとチャレンジしたかったところなので、またプレーの幅が広がるのが楽しみだなと思います」。
アタッカーの加藤陸次樹は、まず背番号11を背負うことに決めた思いをこう語った。
「誰もが憧れる11番を背負いたいっていう気持ちがあったし、やっぱり11番は広島で覚悟を持ってプレーする責任感のある人間が付けるべき番号だと思っていて。僕は広島が本当に大好きですし、その思いをプレーに乗せて、僕が11番を付けてこのチームを活性化していきたい。11番を背負う以上は、広島を愛して、広島に愛される選手にならなくちゃいけない」
新11番はガウル監督の熱量を感じて、これから起こるだろう変化を楽しみにしていた。「熱量が伝わってきたし、たぶん決まりごとがある程度あったなかでプレーをするっていう、ちょっと戦術的なサッカーになる印象を受けましたけど、攻撃でもすごく考えていることがあると思うので楽しみですね」。
ガウル監督がこれから具体的に提示していくサッカーを選手たちは楽しみにしながらスタートを切った様子で、11日から始まる石垣島キャンプと21日から始まる宮崎キャンプは指揮官が落とし込むサッカーを理解していく大事な時間になる。
2026年はまず昇降格のない半年の百年構想リーグが始まるため、焦らずじっくりチーム作りを進めていけるところもあるが、広島はACLEも並行して戦っていくだけに、１か月の短い準備期間はより重要なものだ。
川辺駿は照準をACLEに置いて26年をスタートしていた。
「とりあえず半年のシーズンがあるけど、自分たちにはACLEがある。まず決勝トーナメントに行って、みんなでサウジアラビアに行って、良い結果を得られるように準備したい。個人的にはリーグ戦よりもそっちの方が重要かなと思うし、そう考えると開幕までそんなに時間はないなと思うけど、選手はそんなに大きく変わっていないんで積み上げていく形になると思う。監督はまず石垣島では守備的なことをやって、宮崎で攻撃的なことをやると言っていたんで、しっかりと理解して自分たちのものにしていければいいかなと思います」
ガウル新体制の広島は、２月６日に長崎で開幕戦を戦った後、10日にEピースにジョホール・ダルル・タクジムを迎え、その後も試合は続く。いきなりの５連戦スタートに向けて準備を進めていく。
取材・文●寺田弘幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集