【算数クイズ】50、49、46、41、34に続く数字は？ 引き算に注目しよう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字がだんだん小さくなっていますが、減り方が一定ではないようです。法則に気付けるでしょうか。
50, 49, 46, 41, 34, □
ヒント：前の数字との「差」を計算してみましょう。引かれている数字は、どのように変化していますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、前の数字から「奇数（1, 3, 5……）」を順番に引いていく法則で並んでいました。
隣り合う数字の差を見てみると、その規則性が見えてきます。
50 - 1 = 49
49 - 3 = 46
46 - 5 = 41
41 - 7 = 34
引く数字が「1、3、5、7」と2ずつ増えていますね。この流れでいくと、次は「9を引く」順番になります。
34 - 9 = 25
よって、正解は「25」となります。
数字の差（減少幅）が徐々に大きくなっていくことに気付けるかがポイントでした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
