銀座コージーコーナーは、1月22日から順次、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に取扱店はない）で、生チョコレート「銀座のレンガ」他、ショコラスイーツを販売する。

チョコレートがおいしさを発揮する冬季限定で、今年も人気の生チョコレート「銀座のレンガ」が登場する。パティシエが追求したのは、口に入れた瞬間にすっとほどけていく繊細でなめらかな口どけ。これが長年支持されている人気の秘密だとか。

定番の「ミルク」と「ビター」は、ベネズエラ産カカオがもつ豊かな香りと濃厚な味わいを楽しめる。ホワイトチョコをベースにした「あまおう苺」と「宇治抹茶」は、北海道産生クリームのコクとそれぞれの素材の味わいを存分に引き出しながら、上品な甘さに仕上げた。

また、生チョコレートをふわふわのスポンジでサンドした「銀座のレンガ 生チョコサンド」や、自家製ラムレーズン入りショコラクリームをココアサブレでサンドした大人の味わいの「銀座ラムレーズンショコラサブレ」も登場する。

バレンタインやホワイトデーの贈り物に、自分へのご褒美に、ぜひ利用してほしい考え。冬ならではの贅沢な時間を演出する。



「銀座のレンガ ミルク（12個入）」

「銀座のレンガ ミルク（12個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート。ナッツのような香味、マイルドな酸味と果実感を持つベネズエラ産カカオ豆をカカオマスに使用したミルクチョコレートに、北海道産生クリームを合わせた。カカオの豊かな風味と、芳醇なミルクのコクがなめらかにほどけていく。



「銀座のレンガ ビター（12個入）」

「銀座のレンガ ビター（12個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート。ナッツのような香味、マイルドな酸味と果実感を持つベネズエラ産カカオ豆をカカオマスに使用したビターチョコレートに、ラム酒とラム酒に栗を漬けたリキュールを合わせた。ラム酒の奥深いアロマが引き立てる、芳醇なカカオの味わいを楽しんでほしいという。



「銀座のレンガ あまおう苺（12個入）」

「銀座のレンガ あまおう苺（12個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート。華やかな香りとやさしい酸味の苺「あまおう」のピューレとホワイトチョコに、北海道産生クリームを合わせた。苺のほのかな酸味と華やかな香りが、ホワイトチョコのまろやかな味わいにマッチする。



「銀座のレンガ 宇治抹茶（12個入）」

「銀座のレンガ 宇治抹茶（12個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート。ホワイトチョコレートにほどよい苦みが清々しい「宇治抹茶」と北海道産生クリームを合わせた。渋みが抑えられた深いコクがホワイトチョコと調和する。



「銀座のレンガ ドゥ（16個入）」

「銀座のレンガ ドゥ（16個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート2種をアソートした。選びぬいた素材と素材が引き立て合う、絶妙なマリアージュを楽しんでほしいという。



「銀座のレンガ トロワ（24個入）」

「銀座のレンガ トロワ（24個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート3種をアソートした。選びぬいた素材と素材が引き立て合う、絶妙なマリアージュを楽しんでほしいという。



「銀座のレンガ カトル（32個入）」

「銀座のレンガ カトル（32個入）」は、口に入れた瞬間に、雪のようにほどけていく繊細な口どけの生チョコレート4種をアソートした。選びぬいた素材と素材が引き立て合う、絶妙なマリアージュを楽しんでほしい考え。



「銀座のレンガ 生チョコサンド（ショコラ）（4個入）」

「銀座のレンガ 生チョコサンド（ショコラ）（4個入）」は、クーベルチュールチョコレートを使用した生チョコレートをスポンジでサンド。口どけなめらかな生チョコレートと、ふわふわ食感のスポンジが口の中でほどけるケーキとなっている。



「銀座ラムレーズンショコラサブレ（6個入）」

「銀座ラムレーズンショコラサブレ（6個入）」は、ベルギー産チョコレート＆発酵バターを使用したショコラクリームに、2種のラム酒を使用した自家製ラムレーズンを合わせて、ほろ苦い味わいのココアサブレでサンドした。コク深いショコラクリーム、芳醇なラムレーズン、さっくりサブレの三位一体の贅沢な味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

銀座のレンガ ミルク（12個入）：756円

銀座のレンガ ビター（12個入）：756円

銀座のレンガ あまおう苺（12個入）：864円

銀座のレンガ 宇治抹茶（12個入）：864円

銀座のレンガ ドゥ（16個入）：1026円

銀座のレンガ トロワ（24個入）：1728円

銀座のレンガ カトル（32個入）：2160円

銀座のレンガ 生チョコサンド（ショコラ）（4個入）：1512円

銀座ラムレーズンショコラサブレ（6個入）：1188円

（すべて税込）

［発売日］1月22日（木）から順次

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp