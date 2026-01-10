ブルボンは、ライススナック“ピッカラ”“ピーパリ”にひなまつり仕様の期間限定商品2品を1月13日から発売する。お内裏様とお雛様をあしらったかわいらしいデザインと、この期間だけの味わいを楽しめる。

「ピッカラうまうま梅のり味」は、ノンフライでサクサク食感のライススナックに梅の酸味とのりの風味をまとわせた。軽い食感にのせて、爽やかな味わいが心地良く広がる商品となっている。



「ピーパリまろまろ桜もち風味」

「ピーパリまろまろ桜もち風味」は、ノンフライでサクサク食感のライススナックをまろやかな桜もち風味に仕上げた。やさしい甘じょっぱさが口いっぱいに広がる。

1979年（昭和54年）に発売した「ピッカラ」は、お米を主原料とした独特の食感とくちどけ感をもったスナック菓子。立体的に成型した個性的な生地を、甘味と塩味のバランスが絶妙な甘しょうゆ味で仕上げた。発売当初は筒状の紙製容器に入った洋風あられとして、クルッと丸まった独特な形状とともに斬新なライススナックだった。現在は、甘じょっぱいしょうゆ味に胡麻油の豊かな香りを加え、お米の風味としょうゆのやさしいおいしさを楽しめる。

1980年（昭和55年）に発売した「ピーパリ」は、お米を主体とした生地をふっくらソフトに焼きあげたライススナック。ピーナッツバターペーストをたっぷりと生地にしみこませ、ピーナッツの旨味とコクのある後引くおいしさに仕上げている。発売初期には、印象的な六角形の箱パッケージで話題となり、「ピッカラ」とともに“ライススナック”という新しいカテゴリーを形成した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月13日（火）

