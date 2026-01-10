JR東海リテイリング・プラスは、1月14日から、今治タオルメーカーとコラボレーションしたフェイスタオルを発売する。



左から：「今治フェイスタオル０系ピクトグラム」「今治フェイスタオルN７００系ピクトグ

ラム」

今治タオルメーカーと3回目のコラボとなる今回は、好評を得ているタオルハンカチにフェイスタオルが仲間入りする。懐かしい新幹線0系のイラストや、新幹線0系とN700系のピクトグラム、JR東海の限られた社員だけが制服に着用する「帽章」と「管理職ワッペン」をデザインした5種類のフェイスタオルを新発売する。



左から：「今治フェイスタオル帽章」「今治フェイスタオル管理者ワッペン」

東海道新幹線の開業から脈々と繋いできた新幹線の歴史を感じ、世代や時代ごとの様々な思い出と新幹線が重なるよう、多様なデザインを用意した。タオルハンカチとセットでギフトにしたり、インテリアにさりげなく鉄道デザインを取入れてもらうことで、鉄道ファンのみならず家族や友人との絆を深めるアイテムになるよう思いを込めて製作した。

パッケージにもこだわり、ギフトとしても利用できる。この機会にぜひチェックしてほしい考え。

タオルづくりに適した温暖な気候と豊かな水源がある日本最大のタオル産地「愛媛県今治市」でつくられ、独自の品質基準に合格した今治フェイスタオルは、ふんわりとした柔らかさや優れた吸水性、肌への優しさが特長。同商品は、約34cm×80cmと顔や手を拭くなどの普段使いに便利なサイズとなっている。

［小売価格］各1800円（税込）

［発売日］1月14日（水）

JR東海リテイリング・プラス＝https://www.jr-plus.co.jp