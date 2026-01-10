

「笑顔が集う輝きビール（THE FIRST BATCH from NASU Brewery）」

ブルボンの連結子会社であるエチゴビールは、栃木県にある新工場「エチゴビール那須工場」での初製造となる限定醸造クラフトビール「笑顔が集う輝きビール（THE FIRST BATCH from NASU Brewery）」を2月6日に発売する。

エチゴビール創業の地である新潟県の酒米、ブランドマークのヤギのルーツであるドイツの2種のホップ（ハラタウブラン、ヘルスブルッカー）、そして新たな製造拠点となる栃木県の麦芽、これら3つの産地の原料を使用した。酒米のまろやかで口当たりの良い風味、国産麦芽の旨味、ホップの上品な香りが特徴の、輝く色合いのすっきりとしたラガービールとなっている。

栃木県産の麦芽は、ロックスレス麦芽である“ニューサチホゴールデン麦芽”を使用している。ロックスレス麦芽とは、ビール原料の大麦に含まれる、ビールの風味を劣化させる原因となる成分LOX−1（ロックスワン：脂質酸化酵素）を持たないように品種改良された大麦から作られた麦芽。LOX−1酵素がないため、ビールの鮮度劣化（おいしさを損なう原因）が抑えられ、ビールの旨さが長持ちするという特徴がある。

イラストでは、エチゴビールの歴代商品のラベルに登場した、インド象、白熊、虎、そして新潟県県鳥の朱鷺が、那須工場でできあがったビールを掲げる栃木県県獣のカモシカに向かって笑顔で集まってきている様子を描いている。その背後では日本百名山の茶臼岳（那須岳）が噴煙を上げている。このイラストは、これまで新潟を拠点にしてきたエチゴビールが新たに那須工場を構え、新潟と那須のスタッフ、全社が一丸となってますますおいしいビールを造っていこうという気持ちを表している。

［小売価格］356円（税込）

［発売日］2月6日（金）

エチゴビール＝https://echigobeer.com