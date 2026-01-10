AI¸þ¤±1500²¯±ß¶¦Æ±½Ð»ñ¡¡SBG¤ÈÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSBG¡Ë¤ÈÂÐÏÃ·¿À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï9Æü¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎAI¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»±²¼¤ÎSB¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë·×10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1500²¯±ß¡Ë¤ò¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SBG¤ä¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤ë5Àé²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷·×²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È¡×¤Î°ì´Ä¡£Åê»ñ³Û¤ÏÎ¾¼Ò¤ÇÀÞÈ¾¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤ÏÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ËÀß¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¡¦±¿±Ä¤òSB¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë°ÑÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍý¤¹¤ëµòÅÀ¤ÎÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£