俳優の高橋英樹（81）が手術を受けたことを報告し、病室で撮影した最新ショットを披露した。

【映像】高橋英樹、孫に読み聞かせをする姿＆手術直後の最新ショット

ブログでは、自宅に来た孫が愛犬と遊んでいる様子や本の読み聞かせをしてあげたこと、夫婦で長野県・蓼科の別荘に行き自然を満喫する姿など、家族の様子を投稿している高橋。

高橋英樹、手術後の病室での姿を公開

2026年1月9日は「これから左手バネ指の手術」というタイトルのブログを更新。

「私はこれから、左手バネ指と手首の手術です。一応全身麻酔の予定です。そのため私自身も、準備が大変でした。さらなる健康を目指して頑張ります！」と、指の付け根に痛みや腫れが生じる「バネ指」の手術を受けることを報告した。

このブログに、「手術の成功を願っています」「早くよくなりますように」など、高橋を励ます多くのコメントが寄せられている。この投稿から約5時間後にはスタッフがブログを更新し、手術が無事に終了したことを報告。

「皆で一緒にVサインの記念撮影です 元気に回復に向かっておりますので 本当に良かったと安堵しております」と、病室で妻・美恵子さん（77）らとピースをする高橋の姿を紹介した。（『ABEMA NEWS』より）