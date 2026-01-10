レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が10日までに、「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。

「今年の東京オートサロン2026もVELENO＆Garage力ブースで出演してます」と報告。「今年のVELENOコスチュームはカッコイイ系です 似合ってますか！！？？」と白のチューブトップに赤と黒のショートパンツのようなデザインの衣装を紹介するとともに、鍛え上げたバキバキの腹筋も披露した。

別の投稿では昨年のコスチュームもアップした。

ファンやフォロワーからも「ビジュ最高」「カッコカワイイ」「かわいくて、綺麗、素敵」「めちゃめちゃキュート」「コスチュームお似合い」「えぐすぎ」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。身長160センチ。血液型O。趣味はドライブ。