【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」】 開催日：1月10日～11日 会場：東京ビッグサイト

Yostarは、1月10日より東京ビッグサイトにて開催中のイベント「アークナイツ 6th Anniversary Fes. Continuum」にて多数のグッズを販売している。

Android/iOS用シミュレーション「アークナイツ」の6周年を記念したイベントが本日1月10日より2日間にわたって開催されている。会場では様々な展示に加えてアトラクションを展開。これに加え、イベントのグッズが多数販売されている。

グッズの販売エリア付近では実物の展示も行なわれており、購入前にこれらのグッズをチェックできる。豊富なラインナップが用意されており、今回のイベントビジュアルからアーミヤ、ニンフ、ウルピスフォリア、ウルピアヌスなどのアクスタが販売。これに加え「バレエコア」や「憩いのひととき」、「日直当番」など各テーマに沿ったアクスタも購入できる。このほかデフォルメされた姿のぬいぐるみや、ピンバッジといったアイテムも用意されている。

中でも可愛いグッズが「ラバーマスコットキーホルダー Vol.3 おこモンティス」。こちらは作中に登場する「ロスモンティス」の怒った姿をドット絵風に再現したラバーキーホルダーでムッとした表情ではあるが、なんとも愛嬌あふれるアイテムに仕上がっている。また、個人的に惹かれたのは「らばぴーく！ ひっかけピーキングアクリル アーミヤ」で、ジト目のアーミヤをコップなどに引っ掛けてディスプレイ可能。ここにキーホルダーなどを引っ掛けることもできるグッズになっていた。グッズの詳細なラインナップならびに価格はイベントページにて公開中だ。

□「アークナイツ 6th Anniversary Fes. Continuum」のグッズページ

「ラバーマスコットキーホルダー Vol.3」は、おこモンティスに加えドリーと深溟のプレデターの3種

こちらが「らばぴーく！」シリーズの商品。アクリルスタンドのように飾ることができるほか、キーホルダーなどを掛けられる実用性も高い商品。アーミヤ、ペペ、ラップランドの3種が存在

会場では様々なグッズが販売されている

【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY1 生中継】【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY2 生中継】

