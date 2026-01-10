±í°úÂà¤Î·»¤È¡ÈÆ±»þ½ÐÈ¯¡É¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡×¡¡½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸½¾ìÉüµ¢
ZENKO BEAMSÆþÃÄ¡¢·»¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á
¡¡½÷»Ò¹Å¼°Ìîµå¤Î¶¯¹ë¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖZENKO BEMS¡×¤¬9Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¤Õ¤¸¤ßÌî»ÔÆâ¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎËå¤Ç½÷»ÒÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÍ§µª¡Ê¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Î½õ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÈÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¡É¤Ï2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢°ì»þ¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Ê¤ÉÌîµå¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï·ë¹½¤«¤·¤³¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³µ¤¤Ë¤»¤º¡¢µ¤³Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎBEAMS¤ÎÁª¼ê21¿Í¤òÁ°¤Ç¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»1100°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿·»¡¦¿µ¸ã»á¤ÈÆ±¤¸±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ê2021Ç¯¸Â¤ê¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ä¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2018Ç¯¸Â¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤â¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¶å½£¥Ï¥Ë¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËºÆ¤Ó¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î¸½¾ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Ç¤·¤ç¡£Í§µª¤ÏÌîµå¤À¤è¡×¤È¸ýÀâ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µìÃÎ¤ÎBEAMS¡¦ÃæÅçÍü¼Ó´ÆÆÄ¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò·óÇ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£·ÙÈ÷¶È¤ä¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¼¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCEO¤Ç¡¢BEAMS¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë³¤Ìî¹°¹¬»á¤È¤âÌÌ²ñ¤·¡Ö½÷»ÒÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
³¤Ìî¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ö´ÆÆÄ¤Ï½÷»Ò¤¬¤ä¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×
¡¡¶¥µ»¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷»ÒÌîµåÁª¼ê¤À¤±¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤ÏWBSC½÷»ÒÌîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò7Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¡¢NPBµåÃÄ¤¬±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë½÷»Ò¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤âÃÂÀ¸¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖKOBE CHIBEN¡×¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÈËèÇ¯»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»ÒÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃæÅç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÁ´ÂÎÅª¤Ë½÷»Ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡ÊÎòÂå¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ç¡ËÀîÃ¼¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»õ¤¬¤æ¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç»ØÆ³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÁÏÀß11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿³¤Ìî¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»×¤¤¤âÇ®¤¤¡£BEAMS¤Ï¸µNPBÁª¼ê¤Î²¬Éô·û¾Ï»á¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¡Ë¤ò¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢µÜÀî°ìÉ§»á¡Ê¸µ²£ÉÍ¡¢ÆâÌî¼ê¡Ë¤ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëºò½©¡¢¸µ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤Ç2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÏªÄ«¡Ê¤¢¤¤Î¡Ë¤µ¤ó¤òÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½÷»ÒÌîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬Éô¤µ¤ó¤äµÜÀî¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ï½÷À¤¬¤ä¤ê¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀîÃ¼¤µ¤ó¤äÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤òÌîµå³¦¤«¤é¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÃæÅç´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡BEAMS¤ÏºòÇ¯¡¢²Æ¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¹Å¼°¥¯¥é¥ÖÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óÇÕÁèÃ¥¥×¥ì¥ß¥¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡£º£Ç¯¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢½©¤Î°ËÍ½¶ä¹ÔÇÕÁ´ÆüËÜ¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢¡È3´§¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡ÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢·»¤ÈÆ±¤¸ºë¶Ì¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ç¤¢¤ë¡£·»¡¦¿µ¸ã»á¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³¤Ç»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ê¡¢BEAMS¤âºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤¬ËÜµòÃÏ¤Ê¤Î¤À¡£¤È¤â¤Ëµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿·»Ëå¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë