¸¶²Å¹§¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï¤Ç´¶¤¸¤¿"ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÇ´é"¡½¡½±Ç²è¡ØGRIT¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØGRIT ¡½¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ ±É¸÷¤Ø¤Î»ÏÈ¯ÅÀ¡½¡Ù¤¬2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤«¤é6·î³«Ëë¤Î¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025ÃË»Ò¡×¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤Î¡Ö2025À¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡×¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢TBS¼èºà¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤äÂç²ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Þ¤Ç¤ò¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤·¤¿¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¤½¤ó¤ÊÃíÌÜºî¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢timelesz¤Î¸¶²Å¹§¡£
±Ç²è¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¤¬¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î"ÁÇ´é"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¼Ô¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ÊÁ°Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ï½é¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤´´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»î¹ç¤Ç¸«¤ë»Ñ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¤±¤É¿Í´Ö¤À¤è¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤é¤Ï»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¡¢·ë²Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤Ç¤âÉé¤±¤¿»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤«Îý½¬ÎÌ¤È¤«¸«¤ë¤È¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¼¡¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ë¡ØËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È°Â¿´¤·¤¿¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ÖÃæ³Ø¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤è¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡Ù¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¥³¡¼¥È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬ÍâÆü¤âÍâ¡¹Æü¤â¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¸å¤ËÈâ¤òÌÀ¤±¤ë¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤ì¤ÇÃÇ¤ì¤º¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
Æ±´ü¤¬ËÍ¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬12¡¢3¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤È¤«¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¨¤ÐÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯À¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î±Ç²è¤À¤ÈÀ¾ËÜ(·½¸ã)Áª¼ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤Í(¾Ð)¡×
¡½¡½¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿»þ¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡£Áª¼ê¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤À¤·¡¢¤Ç¤â½Ð¤µ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤À¤·¡£
ÂæËÜ¤¬¤Ö¸ü¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¼«Ê¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï·ë¹½Àå¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¸À¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ì¤ÇNG¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½À¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê¤¬¤ª¹¥¤¤À¤È¤«
¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÁ´ÎÏ¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢°¦¾ð¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¾®Ìî»û(ÂÀ»Ö)Áª¼ê¤Ï¡Ötimelesz project¡×¤ò¸«¤Æ¸¶¤µ¤ó¿ä¤·¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤â¤¦½Ö»þ¤Ë¾¯Ç¯¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¸¶¤µ¤óÎ®¤Îº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤Ï¡©
¡Ö¥ê¥µ¡¼¥Á¤È½àÈ÷¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ¯²¼3¿Í¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØGRIT¡Ù¤ÏGuts(ÅÙ¶»)¡¿Resilience(Éü¸µÎÏ)¡¿Initiative(¼«È¯À)¡¿Tenacity(¼¹Ç°)¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¡¢¸¶¤µ¤ó¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃ±¸ì¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«
¡Ö¡ØInitiative(¼«È¯À)¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤°¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤ÆÃÏÆ»¤Êºî¶È¤ò¼«È¯Åª¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡ØGRIT¡Ù¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÀäÂÐ¤Ò¤È¤ê¤Ï"¿ä¤·"¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¤·¡¢³ëÆ£¤â¸«¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁª¼ê¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¡Ø¤³¤Î»×¤¤¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤·¤é¤ËÀäÂÐ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½º£°ìÈÖÀ¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡©
¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ªÁª¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤¤¤·¤Ç¤â...À¾ËÜÁª¼ê¤â¡¢µÜ±º(·ò¿Í)Áª¼ê¤âÇ®¤¤¤·¤Ê¤¢...¥À¥á¤À¡ªÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ªÁ´°÷ËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
±Ç²è¾ðÊó
±Ç²è¡ØGRIT ¡½¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ ±É¸÷¤Ø¤Î»ÏÈ¯ÅÀ¡½¡Ù
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄê¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
À½ºî¡§±Ç²è¡ØGRIT¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ÇÛµë¡§Æü³è
©2026±Ç²è¡ØGRIT¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ