木下優樹菜、次女への手作り弁当公開「ヘルシーで美味しそう」「彩りも完璧」の声
【モデルプレス＝2026/01/10】元タレントの木下優樹菜が1月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「センス抜群」手作り次女弁当
木下は「まあちんだけ」と綴り、次女のために用意した手作り弁当を投稿。器の中には、肉料理を中心に、たっぷりのえのき、彩りを添えるきゅうりや大根の漬物などがバランスよく配置されている。肉の上には刻み海苔やゴマが丁寧に振られており、細部までこだわりが感じられる仕上がりになっている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高いお弁当」「ヘルシーで美味しそう」「彩りも完璧」「盛り付けが美しくて尊敬」「センス抜群で本当に美味しそう」「理想のお弁当」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「センス抜群」手作り次女弁当
◆木下優樹菜、愛情あふれる手作り弁当を公開
木下は「まあちんだけ」と綴り、次女のために用意した手作り弁当を投稿。器の中には、肉料理を中心に、たっぷりのえのき、彩りを添えるきゅうりや大根の漬物などがバランスよく配置されている。肉の上には刻み海苔やゴマが丁寧に振られており、細部までこだわりが感じられる仕上がりになっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高いお弁当」「ヘルシーで美味しそう」「彩りも完璧」「盛り付けが美しくて尊敬」「センス抜群で本当に美味しそう」「理想のお弁当」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】