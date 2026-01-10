2026年1月2日、皇居で「新年一般参賀」が行われた。天皇皇后両陛下をはじめとした皇室の方々が、宮殿・長和殿のベランダにお出ましになった。

昨年9月に成年式を終えられた秋篠宮家の長男・悠仁さまは今年が初めての出席となった。この日、約6万人の参賀者が皇居を訪れたという。

一般参賀では、お召しものにも注目が集まった。天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、淡いブルーのドレスを着用。ファッション誌の編集者は、「高い立襟が特徴的な、正統的なローブ・モンタント姿だった」と語る。

「ローブ・モンタントは、皇室の伝統にふさわしい格式高さを体現する、昼の公式儀礼における女性皇族の正礼装です。愛子さまの装いは、雅子さまが身につけられていた光沢感があるブルーのドレスや、パールのネックレスとのリンクも見られる、"親子の絆"を感じさせるコーディネートでした」

一方、秋篠宮家の次女・佳子さまはピーコックブルーのローブ・モンタントをお召しに。

「品位を備えつつ、ウエストまわりに配された"ガーリー"なリボンベルトや上半身の刺繍が華やかさを添えています。ローブ・モンタントにおいて、リボンベルトは珍しい装飾。格式の中に"佳子さま流"を感じさせます。

このピーコックブルーの装いは2022年1月の『歌会始の儀』や2023年2月の『天皇誕生日を祝う一般参賀』のほか、2025年9月の悠仁さま『加冠の儀』など何度か着用されています。フォーマルな場における、佳子さまの象徴的なスタイルといえますね」（同前）

皇室記者が語る。

「佳子さまといえば、ご自身が初めて宮殿のベランダに立たれる前年の2014年、お忍びで"下見"に訪れたそうで、一般の人たちと同じように荷物検査やボディーチェックを受けて入場されたとか。ご自身が祝賀を受けるお立場になる前に、参賀の雰囲気を知っておきたかったのでしょう。

一方で今回は悠仁さまが初出席。最初は初々しいそぶりを見せていましたが、2回目以降のお出ましでは落ち着いた様子でお手振りをされていました。悠仁さまは、成年皇族としての初会見の前に、佳子さまから経験を基にしたアドバイスを受けたとの話もあります。今回も、何か参考にされたことがあったのかもしれませんね。

今年は、天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家と、親子3代全員が初めて揃う、歴史的な光景も見られました。訪れた人にとって、印象深い一日だったのではないでしょうか」

天皇陛下が「本年が皆さんにとって、穏やかで良い年となるよう願っております」とあいさつで述べられたように、希望に満ちた一年の始まりとなった。