◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）

第６０回シンザン記念の枠順が１０日、決定した。

Ｇ１馬レシステンシアを半姉に持つバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。武豊騎手が騎乗するディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠４番。母、半姉３頭が重賞勝ちの良血モノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は７枠１３番となった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順。全て３歳）。

（１）アルトラムス 牡 ５７ 岩田 望来

（２）リアライズブラーヴ 牡 ５７ 松山 弘平

（３）サンダーストラック 牡 ５７ トール・ハマーハンセン

（４）ディアダイヤモンド 牝 ５５ 武 豊

（５）フレイムスター 牡 ５７ 和田 竜二

（６）ルートサーティーン 牡 ５７ 岩田 康誠

（７）カクウチ 牡 ５７ 藤岡 佑介

（８）トミーバローズ 牡 ５７ 坂井 瑠星

（９）エイズルブルーム 牝 ５５ 池添 謙一

（１０）ファニーバニー 牝 ５５ 鮫島 克駿

（１１）バルセシート 牡 ５７ 北村 友一

（１２）フォルナックス 牝 ５５ 西村 淳也

（１３）モノポリオ 牡 ５７ クリストフ・ルメール

（１４）プレダトゥール 牡 ５７ 亀田 温心

（１５）クールデイトナ 牡 ５７ 吉村 誠之助

（１６）サウンドムーブ 牡 ５７ 団 大成