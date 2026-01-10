【シンザン記念】Ｇ１馬の半弟バルセシートは６枠１１番 武豊騎手騎乗のディアダイヤモンドは２枠４番に決定
◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）
第６０回シンザン記念の枠順が１０日、決定した。
Ｇ１馬レシステンシアを半姉に持つバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。武豊騎手が騎乗するディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠４番。母、半姉３頭が重賞勝ちの良血モノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は７枠１３番となった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順。全て３歳）。
（１）アルトラムス 牡 ５７ 岩田 望来
（２）リアライズブラーヴ 牡 ５７ 松山 弘平
（３）サンダーストラック 牡 ５７ トール・ハマーハンセン
（４）ディアダイヤモンド 牝 ５５ 武 豊
（５）フレイムスター 牡 ５７ 和田 竜二
（６）ルートサーティーン 牡 ５７ 岩田 康誠
（７）カクウチ 牡 ５７ 藤岡 佑介
（８）トミーバローズ 牡 ５７ 坂井 瑠星
（９）エイズルブルーム 牝 ５５ 池添 謙一
（１０）ファニーバニー 牝 ５５ 鮫島 克駿
（１１）バルセシート 牡 ５７ 北村 友一
（１２）フォルナックス 牝 ５５ 西村 淳也
（１３）モノポリオ 牡 ５７ クリストフ・ルメール
（１４）プレダトゥール 牡 ５７ 亀田 温心
（１５）クールデイトナ 牡 ５７ 吉村 誠之助
（１６）サウンドムーブ 牡 ５７ 団 大成