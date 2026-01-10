バルセシート

◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）

　第６０回シンザン記念の枠順が１０日、決定した。

　Ｇ１馬レシステンシアを半姉に持つバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。武豊騎手が騎乗するディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠４番。母、半姉３頭が重賞勝ちの良血モノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は７枠１３番となった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順。全て３歳）。

（１）アルトラムス　牡　５７　岩田　望来

（２）リアライズブラーヴ　牡　５７　松山　弘平

（３）サンダーストラック　牡　５７　トール・ハマーハンセン　

（４）ディアダイヤモンド　牝　５５　武　豊

（５）フレイムスター　牡　５７　和田　竜二

（６）ルートサーティーン　牡　５７　岩田　康誠

（７）カクウチ　牡　５７　藤岡　佑介

（８）トミーバローズ　牡　５７　坂井　瑠星

（９）エイズルブルーム　牝　５５　池添　謙一

（１０）ファニーバニー　牝　５５　鮫島　克駿

（１１）バルセシート　牡　５７　北村　友一

（１２）フォルナックス　牝　５５　西村　淳也

（１３）モノポリオ　牡　５７　クリストフ・ルメール　

（１４）プレダトゥール　牡　５７　亀田　温心

（１５）クールデイトナ　牡　５７　吉村　誠之助

（１６）サウンドムーブ　牡　５７　団　大成