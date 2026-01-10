「医者になる夢を潰された」…タリバンから逃げた14歳の少女に、日本が突きつけた”追い打ち”

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

心臓外科医が将来の夢

アフガニスタン（アフガン）の首都カブールに暮らすティナは勉強が好きな14歳の少女だった。

「心臓外科医になるのがわたしの将来の夢なの」。みんなに話していた。お父さんも元はお医者さん。整形外科医だった。そのために勉強も一生懸命していた。特に理科は大好きだ。成績も優秀。英語も得意だ。

姉の23歳のアリアナは大学を卒業して高校でアラビア語の先生をしながら、大学で国際政治を勉強していた。「国際関係の修士号を取って、研究者になりたかった」

イスラム原理主義の武装勢力・タリバンが政権を再奪取する前のアフガニスタン。ティナやアリアナの父親アミルはカブールの日本の大使館に勤めていた。

中央アジアにあるアフガンは長い内戦と外国の介入、混乱の歴史を持つ。父のアミルはソ連（現ロシア）の軍事侵攻で国が混乱した際に、パキスタンに難民として逃げ、医者になった。その後、2000年代にアフガンに帰国し、日本大使館職員の職を得ていたのだ。

アリアナ、ティナら6人の子どもたちと夫婦。一家8人は12部屋もある家に暮らしていた。

「庭にはオレンジやリンゴなど果物の木がたくさん植わっており、実がとれると家族で食べきれず、市場に持って行くほどでした」

平和な暮らしが続いていた。

しかし、あの夏ですべてが変わった。

タリバンによる占領のはじまり

「タリバンが街に入ってきた。家から一歩もでちゃだめだ」。2021年8月15日。子どもたちに、父が厳しい表情で告げた。タリバンがカブールを占領したのだ。

2001年の米中枢同時テロ後、アルカイダの指導者であるビン・ラディンをかくまっているとして米国は当時タリバンが政権を握っていたアフガンを空爆して政権崩壊させた。以後、米国寄りの政権になっていたが、21年、米国が撤退すると、タリバンが瞬く間にカブールを制圧したのだ。

ティナたち一家の暮らしは一変した。

「タリバンが日本政府は米国の味方とみなしているため、日本の大使館で働いていた私も彼らからすれば当然、敵となる。見つかったら連行され殺されると思いました」。父アミルは言う。

日本大使館で働いていた日本人職員らは2日後には英国の軍用機で脱出した。アミルたちアフガン人職員とその家族はカブールに取り残された。家族は家の中にとじ込もり、外出しないようにした。大きな声も立てないようにした。

ティナが、窓の隙間からそっと外をのぞくと、タリバン兵が銃を持って歩いていた。険しい表情。あたりを見回している。ティナは震えた。

「とにかく怖かった。いつタリバンが家の中に入ってくるか。気が気でなかった。夜もよく眠れなかった」。アリアナも言う。

隣の家は、ドイツの大使館で働いていた人の一家だった。

「その家のお父さんはタリバンにどこかに連れられて、帰ってきませんでした。幼い子どもたちもいたのに……」

いつ果てるともしれない潜伏生活。食料がなくなると、ティナたち子どもが食品の買い出しに行った。子どもならタリバンも見逃すと思われたためだ。だが、子どもたちからすれば恐怖の体験以外の何ものでもなかった。

アリアナやティナが特に絶望を深めたのが、タリバンは女性が学校で勉学することを禁じたことだった。2024年末時点で、女性の教育は小学校までに制限された。働くことも制限され、国連機関や国際NGOで働くことは禁じられている。

「女性が学校で教えるなんてタリバンからすればとんでもないこと。教師や研究者の道はあきらめなければなりませんでした」。アリアナは言う。

「私の医者になる夢がつぶされた。そう思いました」。ティナも言う。

現地大使館員の救出がようやく開始されたのは、2ヵ月後の2021年10月に入ってからだった。日本政府が協力依頼したカタール政府のチャーター機で順番に出国できた。カタールで1週間過ごしたティナ一家は次いで日本に来た。一家がほかのアフガンからの退避家族とともに入れられたのは、東京・代々木上原にある国際協力機構（JICA）の東京センターの宿泊施設だった。

1年間先延ばされた難民認定…

しかし、タリバンから逃れた日本でも「なかなか暮らしは安定しなかった」（アリアナ）という。外務省の監督下に置かれたが、日本に住み続けられるかは教えてもらえなかった。施設の外に出ることは原則禁止された。例外は近くのイスラム教のモスク（寺院）、東京ジャーミイに行く時だけだ。

また、15歳未満のティナとその下の妹は義務教育である中学校に通えたが、16歳以上である兄たちやアリアナは、学校に行けなかった。

「まるで隔離されているよう。これではカブールで隠れて住んでいた時と変わらないと思いました」。アリアナは言う。

不安に追い打ちをかけたのは、外務省がとった行動だった。「アフガニスタンに帰ることも考えてはどうか」と帰国を促してきたのだ。

「日本語はとても難しい言語で習得するのは困難です。慣習も違い、働くことも難しい。早く帰ったほうがいい。カブールもだんだん安定してきているようですから」。外務省職員は大人たちに繰り返し言った。

「あの国に戻るのだけはいや」

ティナたちは震え上がった。タリバンから隠れ住んだ経験は、子どもたちにとって深い心の傷になっていた。しかし、いくつかの家族は外務省の説得に応じて帰国していった。

2021年10月に始まったJICA東京センター内の生活は、翌22年9月まで約1年の長い期間にわたった。この間、まとまった日本語の研修はなかった。アフガンの人々は、することもなく、外出もできない時間が過ぎていった。日本政府は、アフガンの人々を難民として受け入れるかの意思決定をすることができないまま、彼らを中途半端な状態に置いていたのだ。

「せめて日本語だけでも勉強させてくれればよかったのに。わたしたちの1年間が無駄になった」。アリアナは思った。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

『日本での未来が見えてこない....月収7万円・8人家族、子どもも働くしかない難民一家の現実』へ続く。

生きる権利がない......「日本人ファースト」の標的にされた、「仮放免」の子どもたちとは