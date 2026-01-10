お笑いコンビ、トミーズ健とチュートリアル徳井義実が１０日、ＭＢＳ「せやねん」に出演し、爆笑シーンを繰り広げた。

番組では、５日に高市首相が伊勢神宮を参拝し、移動しているときに列車の窓から「なごや天麩羅」を手に持った写真が話題になっていることを取り上げた。健は「ありがとう、あとで食べるわって意味ちゃうか」と推測。隣に座った徳井が「たしかに」と受け、「たしかに老けたコナンみたいな感じですもんね」と健をまじまじと見て評した。共演者が手を叩いて笑った。

健はしばし沈黙。「なんで老けたってつけんの」とツッコみ、返事をしようとする徳井を制して「コナンみたいですねでええやん。なんやねん、老けたって」と本気モードでツッコんだ。徳井は健の剣幕に驚きつつ笑顔で対応。共演者も笑った。

健はなおも「老けたはいらんやろ。気い悪いな。もうすぐ確定申告やから」と言いかけたところで徳井は「お前、それはええやろ！」と勢いよく立ち上がった。健も立ち上がった。徳井は「年初めやぞ！ゆりやんも来てくれてんねん。かっこ悪いこと言うなよ！」と次第に笑顔に戻った。健は座り、笑顔で応じた。

ゆりやんは「あの…もう二度と…お気を付け下さい」と笑いながら頭を下げると、徳井は「帰れ。帰れ」と笑顔でツッコミ。アキナ山名が「徳井さん、なんかあったんですか」とボケツッコミを入れ、徳井は「ネット見ろ、お前！ひさびさにすな！」と全員が笑った。