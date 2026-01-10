みなさんは、「あのとき、もっと〇〇しておけば」と後悔した経験はありますか。株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が運営する「Biz Hits記事監修サービスが実施した「20代のうちにやっておけばよかったこと」に関する意識調査によると、97%が「20代のうちにやっておけばよかったことがある」と回答しました。どんな後悔があるのでしょうか。



30代以上の男女500人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



「20代のうちにやっておけばよかったこと」の質問に、「いくつかある」は64.4%、「たくさんある」は32.6%でした。



将来への備えと思い出づくりが上位に

1位は「資格を取得する」（30.4%）、2位「旅行に行く」（26.0%）、3位は「勉強する」（14.2%）、4位は「交友関係を大切にする」（11.0%）、5位は「資産運用を開始する」（10.8%）でした。それぞれの回答に以下のようなコメントがありました。



【1位：資格を取得する】

▽30代になると中間管理職のような立場になるため、資格取得に時間を割けなくなる。まだ脳が若いうちに、資格を取得していたほうが絶対にいいと感じる（30代 男性）

▽子育てのため専業主婦になりましたが年齢的に再就職は大変で、就職に有利な資格をいくつか取っておけばよかったと感じています（40代 女性）

▽いろいろな資格取得をしていれば職種も選べて、もっとお給料ももらえただろうなと思う（50代 女性）



【2位：旅行に行く】

▽海外旅行。自分の時間があるうちに、いろいろな経験をしておけばよかったと感じるから（30代 男性）

▽海外旅行に行っておけばよかったなと思います。だんだん動きが悪くなってくるからです。仕事などで身動きが取れなくなるし、勢いで行ってみようとも思えない（50代 女性）



【3位：勉強する】

▽今は必死で勉強して手に職をつけましたが、やはり出遅れたことは明確です。記憶力も瞬発力も落ちてからのスタートなので、若い人とは差を感じてしまいました。「20代の早くから本気で猛勉強していたら、弁護士や会計士など、もっと年俸の高い職業に就けたのに」と機会損失を感じます（40代 女性）

▽仕事をし始めると勉強する時間がなくなり、勉強したくてもできないことが多いから（30代 女性）



【4位：交友関係を大切にする】

▽40代になっても社外の友達がほとんどできないので、20代のときに異業種交流会などに参加して、友達をたくさんつくればよかった（40代 男性）



【5位：資産運用を開始する】

▽20代のころから投資しておけば、今ごろ複利だけで生活できただろうなと思ったから（40代 女性）



【出典】Biz Hits記事監修サービス