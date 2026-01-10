＜旦那、勝手に外食＞「昼ご飯は家で」と言ったよね！？寿司2人前の食事代、家計から支払うべき？
休日にお出かけをする場合、ご飯をどうするかはママも悩むところではないでしょうか。特に旦那さんと子どもだけの外出でママが留守番をしているならば、ご飯を作って帰りを待つこともできますね。むしろ、ご飯は家で食べてほしいと思うことも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談が寄せられています。
『旦那と息子が映画を観に行きました。お昼は準備するから食べてこないでねと伝えていたのに、「寿司を食べて帰るわ！」とLINEが。「チャーハンを作ったのに？ お昼は準備すると言ったよね？ 寿司代はお小遣いから出すの？」と送ったら、「請求するよ？ 食費でしょ？」と返ってきました。「好きで食べてくるんだから小遣いで！」と送ったら既読スルー。これ請求される必要ある？！ こっちはお昼の準備をしていたのに』
お昼ご飯があるのをわかっていて外食。食費は出さない！
『寿司代を請求されても払わない。ご飯は用意しているのに旦那の都合でキャンセルをしているから。食べるのは自由だけれど、自分で出してねという感じ』
『請求されても素直には出したくないな。たしかに食費だけれど、準備しているのを知っているのに外食をするんだから』
『出かけたらご飯も食べてきたらいいとは思うけれど、用意するから家で食べるのを了承したなら、覆すなと思うかな。嫌ならはじめから了承しなければいいし』
投稿者さんは旦那さんが出かける前に、「お昼は用意しておく」と伝えています。その時点で、旦那さんは何も言わなかったのですから、それを了承したということなのでしょう。それなのにお寿司を食べてくると言い、旦那さんの方からのキャンセル。ママがご飯を用意しているのを知りつつ勝手にお寿司を食べてくるのですから、いくら食べ物とはいえ、家計から代金を支払う必要はないと考えることもできます。
パパと映画に行って、お寿司を食べる。子どもが楽しめたなら一番！
『映画を観に行ったら、そのままお昼も食べてくるだろうなと私なら思う。映画館があるところなら、繁華街やショッピングモールでしょ？ そのまま楽しくお買い物や食事をしてくるのも子どもは楽しいんじゃない？』
『お父さんと映画を観てお寿司を食べて、いい1日になったじゃん』
旦那さんが勝手にお寿司を食べてきて、その代金を請求されても払いたくないと思う気持ちはわかります。でも、ここで旦那さんと揉めてしまうと、せっかく楽しい1日を過ごしたのに、子どもにとっては嫌な思い出になってしまうかもしれません。逆に揉めることなく、投稿者さんが家で旦那さんや子どもを迎えることができれば、子どもにとっては「パパと2人で映画を観てお寿司を食べた」という楽しい記憶が残るでしょう。それは旦那さんにとっても同じですね。子どもと2人で出かけた思い出になりますから、お寿司代で揉めるのは避けたいところです。
節約休み。旦那さんを許す代わりに、自分にもご褒美を
『作ったチャーハンは夜に食べたらいいじゃん』
投稿者さんとしては、節約のためにお昼ご飯を家で食べてほしかったのかもしれません。外食と家で食べるのとでは金額も違ってきますから、節約ができないと思って怒るのも仕方ないことでしょう。でも、節約のためというよりは、せっかく作ったお昼を食べないことに苛立ちを感じるならば、チャーハンは夜ご飯にしたり、冷凍したりできますよね。ご飯をスライドさせると考えたら、夜ご飯を作らなくてもいいので投稿者さんも少し楽ができるかもしれません。
『面白くない気持ちはわかる。でもせっかくの休みで、これもまたお子さんにはいい思い出。勝手をした旦那さんには釘を刺しつつ、支払ってあげたらどうでしょう。その分投稿者さんも何か購入したらいいと思う』
今回の旦那さんのことは大目にみてあげて、その分投稿者さんも外食したり、普段買わないようなお菓子などを買ったりするのもよさそうです。あるいは子どもと出かけたときに、一緒に外食するのもよいでしょう。このようにして節約の休み期間を取ってバランスをとっていくことも、家族関係には必要なことかもしれませんね。