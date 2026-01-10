REIKOが1月12日にリリースする新曲「Lullaby」のショート音源をTikTok、YouTube、Instagramで先行配信し、ジャケット写真を公開。また、リリース同日に公開されるMVのティザー映像および新たなアーティスト写真も公開となった。

2026年第1弾となる本楽曲は、“消えない愛”を描き出したバラード。ノスタルジックなバンドサウンドに重厚なオーケストレーションが溶け合い、REIKOの歌声が“子守唄”のように優しく響く。もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いた、REIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けられる一曲となっている。

また、本楽曲は『ひるおび』（TBS系）の1月エンディングテーマに起用されており、1月5日よりオンエア中だ。

最新のアーティスト写真は、花と光を取り入れ、クールな表情が際立つビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）