＜出戻り娘の要求＞以前は手料理を作っていた50代の母。また作ってほしいと思うのはわがまま？
子どもの頃に食べた手料理の味は、大人になっても忘れることができないものかもしれません。でも親も年齢を重ねていくと、料理をするのも大変になってくるでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『母はまだ50代後半。昔は料理が好きで凝ったメニューを作っていたのに、ここ1年くらいはほとんど、パート終わりにスーパーでお惣菜を買ってきます。私や定年退職した父が手作りの料理が食べたいと言っても、「辛い、疲れている」と言って全然作りません。どうしたら昔みたいに料理好きにもどって作ってくれますか？ 私が離婚して実家に戻ってきているので、小学5年生と2年生がいます。昔みたいに料理をしてほしいです』
50代後半の母。毎日5人分の料理は疲れるよ……
『年に数回の帰省なら、お母さんだって頑張って手料理を振る舞ってあげよう！ という気持ちになれるかもしれない。でも毎日はさすがにキツイ』
『お母さん大変だ。50代後半になって仕事と家族の世話。疲れて家事なんてできないよ。お母さんも若い頃と違うから』
お母さんは仕事をしていますし、家には定年退職をしたお父さんや孫がいます。投稿者さんを含めると5人分の料理を作ることになるため、身体的にも大変なのでしょう。もし投稿者さんがときどき実家に帰省をするということであれば、お母さんも張り切って料理をするでしょうが、毎日だとそうもいかないのかもしれませんね。
子どもに手作りご飯を食べさせたいなら、自分で作るべき？
お母さんの手料理はさておき、投稿者さんは何をしているの？ という疑問も出てきますね。実は投稿者さんは、離婚をした後ずっと体調を崩しているそうで、料理はできない状態とのこと。
『私は離婚もあって、この2年くらいはメンタル的なことでほとんど動けず、半分寝たきり状態です。料理をしたくてもできません』
投稿者さんも辛いでしょうが、娘を支えるお母さんのことを考えると、他のママたちは納得ができないようです。
『子どもの食事の用意をするのは親であって、祖母ではないよ。手作りのものを食べさせなくてはならないというわけでもないし、こだわるならこだわっている人が作ればいい』
『投稿者さんがお母さんの美味しい手料理で育ってきたように、投稿者さんの子どもには投稿者さんの手料理を食べさせればいいだけの話。いつまでもあの頃の若くて体力気力のあるお母さんでいられるわけないじゃん。料理を作るのは、体力的にどれだけ大変なことか』
投稿者さんは半分寝たきりの状態だそうですが、少しずつでもいいので料理にチャレンジしてみるのはいかがでしょう。子どもに手料理を食べさせたいけれど、自分は作れないからお母さんに作ってもらおうというのは、少々わがままなように感じてしまうママもいます。お母さんも50代後半で、仕事や家事を両立するのは体力的にも大変になってきているのでしょう。
料理は母親だけの仕事ではない。父親は？
『投稿者さんの父親は毎日何をしているの？ 家事は母親だけの役目ではないから誰がやってもいいんだよ？』
『母はパート、父定年無職なら、父親が作ったら？』
投稿者さんのお父さんは定年退職をしたとのこと。そのお父さんもお母さんの手料理を食べたいようですが、お母さんに頼らずにお父さんが料理にチャレンジすることもできますね。これまで仕事ばかりで家事をしてこなかったのかもしれませんが、今から料理を始めても遅くはないでしょう。実際に料理をしてみると、楽しさに目覚めるかもしれませんから。
お母さんの大変さ、辛さに寄り添ってあげたい
『私も来週からフルタイムで働くけれど、晩ごはんはお惣菜を買ってくる予定。仕事しながらまともに料理なんてやりたくないし、やっていられないわ』
パートをしているお母さんは、仕事が終わった後にこれから家族分のご飯を作ると思うと、うんざりしてしまうのかもしれませんね。体力的にもたないですし、毎日のことだと思うと、ため息が出てしまうのではないでしょうか。手間を省けるお惣菜を活用することは決して悪いことではないですし、お母さんを責めることはできないでしょう。
『お母さんは辛いんでしょ。体力的にも精神的にも料理する余裕がないんだと思うよ』
『もう解放してあげて』
『お母さんが辛いと言っているのに、なぜ寄り添ってあげないの？』
家族5人分の料理をすることは、今のお母さんにとって辛いことになっています。お母さんもそれを言葉にして伝えていますよね。投稿者さんはその気持ちをしっかりと受け止めて、お母さんを家事から解放してあげてはいかがでしょうか。家には定年退職をしたお父さんもいますし、子どもたちも小学生です。他の家族が、お母さんの代わりに家事を担当することもできるのではないでしょうか。そして投稿者さんも、無理のない範囲で少しずつ家事をしていけたらよいかもしれません。お母さんの気持ちを無視するようなことが続けばお母さんも辛いですし、追い詰めてしまうのではないでしょうか。お母さんの気持ちに寄り添い、家族みんなで協力し合うことが大切になってきそうですね。