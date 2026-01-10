¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤ËÁ´ÊÆ1°Ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡Ä¡ØÌÂ¿®¡Ù¤¬ÊÑ¤¨¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î±¿Ì¿
2023Ç¯¤Î1·î10Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡£À¤³¦»°Âç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Èà¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥®¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¡¦¥«¥ô¥¡ー¤·¡¢Á´ÊÆ1°Ì¤Ë¡Ä
1972Ç¯¤Ë¡Ø¿´¤Î»í¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú´ï¤ò°ì¿Í¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹´¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Èー¥¥ó¥°¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ä¥®¥¿ー¤Ê¤É¤ËÊ£¿ô¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤â¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥Ê¥¶ー¡¦¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥ô¡Ù¤Î¥®¥¿ー¡¦¥½¥í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÎé¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Ë¡ØÌÂ¿®¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¤ÏÁáÂ®¤½¤ì¤ò1972Ç¯¤Î¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸µ¥ô¥¡¥Ë¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥¸¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Ü¥¬ー¥È(¥Ùー¥¹)¡¢¥«ー¥Þ¥¤¥ó¡¦¥¢¥Ô¥¹(¥É¥é¥à)¤È¤Î3¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¡Ö¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥¬ー¥È¡õ¥¢¥Ô¥¹(°Ê²¼BBA)¡×¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢BBA¤Ï¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢3¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î11·î¤Þ¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥âー¥¿¥¦¥ó¡¦¥ì¥³ー¥É¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤ÈÇË³Ê¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Á°ºî¡Ø¿´¤Î»í¡Ù¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¤¬¥Á¥ãー¥È33°Ì»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤Ï¶¯¤¤¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Èー¥¥ó¥°¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¤¬¥»¥ë¥Õ¡¦¥«¥ô¥¡ー¤·¤¿¡ØÌÂ¿®¡Ù¤òÆ±Ç¯11·î¤Ë¶¯°ú¤ËÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤ÈÁ´ÊÆ¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤¬BBA¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¡ØÌÂ¿®¡Ù¤ÏBBA¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤Û¤Ü½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î°Õ¸þ¤Ç¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆBBA¤Ï1974Ç¯¤Ë¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇÅª¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ï1969Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¤¬¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ ¼«Ê¬¤Î¥®¥¿ー¥×¥ì¥¤¤ËºÇ¤â¹ç¤¦¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤«¤éÆÏ¤¤¤¿2¤Ä¤Î³Ú¶Ê
¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥Õ¤Î¿´¤ò¶¯Îõ¤Ë¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¥¸¥ã¥º¤Ï¥í¥Ã¥¯¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡×¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥óÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥Ï¥ô¥£¥·¥å¥Ì¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë¡È¥®¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤¿¡£
¥¸¥çー¥¸¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢1975Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯½é¤Î¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ö¥í¥¦¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ö¥í¥¦¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¸¥ã¥º¡¦¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢Á´¶Ê¥®¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¡¦¥Á¥ãー¥È4°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢½é¤Î¥´ー¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Ö¥í¥¦¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ö¥í¥¦¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤¬¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥®¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï2¶Ê¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤Î¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥»¥í¥Ë¥¢¥¹¡Ù¤È¡Ø°¥¤·¤ß¤ÎÎø¿ÍÃ£¡Ù¤À¡£
¡Ø¥»¥í¥Ë¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡ØÌÂ¿®¡Ù¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¤¬¥¸¥§¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥¸¥§¥Õ¤ÏBBA¤Ç¤Ï±éÁÕ¤»¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¶Ê¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ø°¥¤·¤ß¤ÎÎø¿ÍÃ£¡Ù¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ØÌÂ¿®¡Ù¤Î·ï¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1974Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¦¥·¥êー¥¿¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿¸å¤â¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥£ー¡¦¥ï¥ó¥Àー¤¬Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤·¤¿¸µºÊ¤Î¥·¥êー¥¿¡¦¥é¥¤¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê²Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ö¥í¥¦¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ö¥í¥¦¡Ù¤Î6¶ÊÌÜ¡Ø°¥¤·¤ß¤ÎÎø¿ÍÃ£¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕµ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Dedicated to Roy Buchanan and thanks to Stevie - J.B.
²±Â¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥·¥êー¥¿¤Î¤³¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¤¬¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¶Ê¤òÃÆ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·É°¦¤¹¤ë¥í¥¤¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥óÉ÷¤ËÁÕ¤Ç¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥·¥êー¥¿¤Î²Î¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤Î¡Ø°¥¤·¤ß¤ÎÎø¿ÍÃ£¡Ù¤Ï¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
