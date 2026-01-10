【ワシントン＝木瀬武】９日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５８円１０銭台まで円安が進んだ。

高市首相が衆院解散の検討に入ったと伝える読売新聞の報道を受け、財政悪化への懸念が広がって円が売られた。１５８円台をつけるのは昨年１月以来、１年ぶり。

報道が９日午前（日本時間９日夜）にオンラインで流れると、１ドル＝１５７円台半ばで取引されていた円相場は１５８円台に急落した。与党が衆院選で勝利すれば、積極的な財政出動が一段と進むとの見方から、円売り圧力が強まったとみられる。１０月上旬の自民党総裁選で高市氏が勝利して以降、円相場は１０円ほど円安・ドル高に動いている。

一方、大阪取引所の日経平均先物（３月物）は一時、５万３８６０円まで急騰した。９日の東京株式市場での日経平均株価（２２５種）の終値（５万１９３９円８９銭）を１９００円超上回った。先物は１０日朝、５万３５９０円で取引を終えた。

衆院選で政権基盤が安定するとの期待や、財政出動で景気が底上げされるとの思惑から市場で先物を買う動きが進んだ模様だ。