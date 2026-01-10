MLBサンフランシスコ・ジャイアンツのウィリー・アダメズ内野手（30）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。来日していることを報告した。

東京タワーの写真や浅草寺に向かう自身の後ろ姿などを投稿。日本を観光中であることを報告した。

アダメズはバスター・ポージー編成本部長らジャイアンツの球団幹部らとともに6、7両日に韓国を訪れ、現地の料理などを楽しんだほか、高校生を対象にした野球クリニックを行った。

その足で日本も訪れたとみられ、SNSでは「まぢかアダメスが東京におる サイン欲しい」「わーアダメス来てくれた」「アダメスが東京満喫してて良かった」「アダメスが東京にいるの嬉しい」「アダメス東京におる！」「アダメス東京タワーと浅草寺行ってる！！！めっちゃベタやん 会おうと思えば会えたかもしれんわ、くぅぅぅぅ」などと反響が寄せられた。

アダメズは24年オフに7年総額1億8200万ドル（当時約278億円）の大型契約を結び、ジャイアンツに加入。ジ軍移籍1年目の昨季は正遊撃手として160試合に出場し、打率・225、30本塁打、87打点を記録した。