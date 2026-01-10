９日放送の「三村やす子のバズマンＴＶ」（テレビ朝日系）で、人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」を題材に「実写化するならこの人でしょ！」と勝手にキャスティング会議を行った。

キャスティング会議には「さまぁ〜ず」三村マサカズ、やす子、みなみかわ、「ぱーてぃーちゃん」信子、「マユリカ」中谷が参加した。ＮＥＴＦＬＩＸで実写化されたＯＮＥ ＰＩＥＣＥではゾロ役を新田真剣佑が演じ、話題となった。

主人公ルフィの配役が難しいこともあり三村の提案で周囲のキャラからキャスティング。ナミ役仲里依紗、ウソップ役大泉洋、ニコ・ロビンソン役栗山千明、フランキー役長瀬智也、シャンクス役木村拓哉といった配役をした。

ルフィ役について信子は「実写版（映画）を見てきて山崎賢人さんはなんでもできるんじゃないかな」と山崎賢人を推奨。それに対してみなみかわは「反則技を出すなら、あの頃の香取慎吾」と若い時の香取の名前を挙げた。

その理由として「『忍者ハットリくん』をやった男ですから」と説明すると三村も「（西遊記の）悟空もやってる。慎吾ちゃんはあの頃というか、やっちゃうと思う今も」と賛同し、香取に決定していた。