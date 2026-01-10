夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第50回は歌手・小林幸子さん。まさに山あり谷ありの激動の人生を歩んできた小林さん。心温まるエピソードが満載です。

【写真で見る】10歳でデビュー、数々の金字塔を打ち立てた「サッちゃん」の横顔

寅さんとの邂逅

「私の人生を変えた曲をお聴きください」

小林幸子（72）がディナーショーでこう言って歌うのは、もちろん最大のヒットになった「おもいで酒」（1979年）。

ヒットまでは長かった

♪無理して飲んじゃ いけないと〜で始まる、別れても忘れられない相手への切ない想いを、しみじみと歌う名曲である。

「おもいで酒」については「いばらの道」（2012年）や、「涙と笑いの酒人生」（2015年）という、曲そのものにリンクするテーマのインタビュー連載でも語っていただいた。

新潟市生まれ。9歳の時に素人参加番組「歌まね読本」（TBS）のグランドチャンピオンになり、歌謡界の大御所、古賀政男にスカウトされた。10歳でデビュー。古賀作曲の「ウソツキ鷗」（64年）は20万枚を売り上げるヒットに。まだ小学生だった少女には何が起きているかわからないまま、「第2の美空ひばり」といった見出しや最大級の賛辞が新聞に踊った。以後はドラマや映画に子役として引っ張り出され、大忙しの日々……。

ところが、以降は新曲が出ても売れず、大人の事情もあって歌手の仕事がほとんどなくなる。64年には故郷の新潟が大きな地震に見舞われた。それを機に一家も困窮し、両親、二人の姉も上京、家族の生活は末娘の小林の肩にのしかかるようになる。

15歳の年齢を18歳と偽って全国のキャバレーを回った。79年に「おもいで酒」がヒットする頃には、デビューから十数年が過ぎていた。

「おもいで酒」がヒットするまでの小林の紆余曲折は、日本人の琴線に触れるようで感じ入った人が多かったのだろう。山田洋次監督は「男はつらいよ」の第47作「拝啓 車寅次郎様」（94年）に、小林を本人役で登場させている。ドサ周りをする旅の空の小林と寅さん。お互いの心情を劇中で交錯させた。

映画は小林の故郷、上越・高田駅前の商店街で歌う姿を見た寅さんが「希望を捨てずに頑張んなよ」と声をかけるシーンで始まる。ラストは九州の旅の途中、寅さんの前を「おもいで酒」の幟を立てた小林の車が通り過ぎるが、寅さんに気がついて引き返し、「先生に励ましていただいてあれから私の歌がヒットしたんです」と報告する。それを聞いて「次は紅白だね」と、寅さんがあの小さな目を細める。

79年に紅白に初出場した小林の想いが、丸写しになったようなシーンだった。

「今までありがとう」

「いばらの道」で小林はこんな風に回想している。

78年の大晦日、小林は伊豆・伊東のハトヤで2月まで行われるショーの通し稽古をやっていた。ダンサーらとお化粧をしながら鏡越しに紅白を見ていた。「来年は紅白に出るからね」と言うと、一斉に笑い声が起きた。

本人も紅白は見るものと思っていたので、どうしてそんな言葉が出たのかわからなかった。誰もが冗談だと思ったのは言うまでもない。

しかし、年が明けて1月に出した「おもいで酒」が小林の知らないところで火がつく。ハトヤにいた小林に事務所から電話が入る。

「サッちゃん、有線で『おもいで酒』が1位になっている地区があるらしい」

「おもいで酒」はB面に入っている曲だった。小林も「そんなわけ、ないでしょ」と半信半疑。しかし、確認すると間違いなく、「おもいで酒」が1位だった。まさに青天の霹靂！ 言霊とはよくぞいったもの。

そこからあれよあれよで「おもいで酒」は200万枚を超える大ヒットに。その年の紅白に本当に初出場することになった。この間の痺れるようないい話は「涙と笑いの酒人生」で語ってくれた。

――ダブルミリオン達成、各音楽賞を受賞、紅白出場と大忙しの中、ふと我に返ることがあったという。

〈そんな中で一人酒することがありました。当時借りていたアパートの3畳間の衣装部屋です。そこにはお金がない時、傷んだら、補修を繰り返して着ていたステージ衣装が6、7着吊るしてありました。その前にコップ酒を置いて座り、話しかけていたんです。「今までありがとう」「頑張ってくれたね」って。長い間ともに苦労に苦労を重ねた“戦友”ですからね。私の汗も涙の数も、つらかった記憶もすべて知っているのがその衣装たちでした…諦めなくてよかった〉

ギアチェンジでさらなる活動

「いばらの道」の連載は同年、事務所の専務らを解任する騒動が起き、「お騒がせしちゃいました」というサブタイトルをつけた。その騒動などもあり、美川憲一との衣装対決が話題だった紅白へは11年までの33回で、連続出場（15年に特別企画で出場）は途切れた。

しかし、その後の小林は大きくギアチェンジし、「シン・小林幸子」ともいえる別次元の活躍を続けている。

若い世代からは「ラスボス」として親しまれ、ニコニコ動画を始め、コロナ禍になる前にYouTubeをリニューアルし、SNSなどでの発信も、早い段階から力を入れた。さらに、04年の新潟県中越地震の後から続けている「小林幸子田」の活動や、農業支援＆子供食堂支援など社会貢献活動にも余念がない。

「おもいで酒」に導かれた歌手人生には終わりがない。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部