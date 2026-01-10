人生に一度の結婚式は、自分だけでなく、ゲストにもハッピーな気持ちで楽しんでもらいたいですよね。しかし、そんな幸せな結婚式の雰囲気をぶち壊す人もいるようで……？ 今回は、非常識なゲストに結婚式を台無しにされた話をご紹介いたします。

ブーケをほしがる母親

「結婚式でブーケトスをするとき、私の友人にブーケが届くように計画していました。そしていざブーケトスの時間がやってきて、友人がいる場所をチェックしてから投げたんです。見事ブーケは友人がキャッチ！ 私も友人も大喜びしていたら、次の瞬間『えー！』『最悪なんだけど！』『この子が取れそうだったのに！』と大声でわめく女性が……。その人は自分の娘にブーケを取らせたかったらしく、文句を言い始めたんです。

友人に向かって『そこまでして大人げなくないですか？』『この子に譲ってもらえません？』と聞いていてドン引き……。友人もその人の圧と子どもを前にして、譲るしかなかったみたいでブーケを渡していました。友人に嫌な思いをさせて本当に申し訳なかったし、なにより人の結婚式で空気を悪くしたこの女性が許せませんでしたね。

式が終わって夫に確認すると、職場の同僚の人だとわかったけど、なんでこんな図々しい人を呼んだのか理解できませんでした」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 結婚式で空気の読めない言動をする人は、迷惑でしかありません。子どもが欲しがっていたならまだしも、母親が出しゃばって文句を言うのは非常識な印象を抱いてしまいますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。