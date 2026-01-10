「生理がきそうでこない・下腹部痛」の原因はご存知ですか？【医師解説】

生理がきそうでこない。下腹部痛もある時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

楯 直晃（宮本内科小児科医院）

2013年熊本大学病院初期臨床研修医2015年熊本大学病院総合診療専門修練医2018年国立熊本医療センター救急集中治療部医員2020年リアラクリニック名古屋院院長2021年メディカル・テート株式会社CEO2022年宮本内科小児科医院副院長救急科専門医、抗加齢医学専門医、プライマリケア認定医、内科認定医、産業医、健康スポーツ医、医療経営士、禁煙サポーター、日本産婦人科学会会員、厚労省緊急避妊研修修了、厚労省緩和ケア研修修了

「生理がきそうでこない・下腹部痛」で考えられる病気と対処法

「生理がきそうでこない」となると、なぜだろうと考えてしまったり、とても不安になりますよね。生理がこないとき、真っ先に妊娠を考えられる方は多いと思います。実際に生理がこないことをきっかけに妊娠に気づく女性は少なくありません。しかし、生理が遅れる原因・生理がこない原因は、妊娠以外にも多く存在します。基本的には産婦人科で相談しましょう。今回は「生理がきそうでこない」原因や対処法について、説明していきます。

生理がきそうでこない・下腹部痛で考えられる原因と対処法

もともと生理は、女性ホルモンの変動によって起こります。そのため、そのときどきの体調などの状況がホルモンバランスに影響を与え、生理が遅れる原因となることがあります。その要因となるものは、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れなどといった普段の生活と大きく関わっているものです。

その一方で、卵巣や甲状腺に異常がある場合においても生理不順や生理がこないといった症状がみられることもあります。

生理がきそうでこない・下腹部痛もあり、妊娠が考えられる症状の原因と対処法

妊娠をすると生理がとまるとともに、下腹部痛がみられることはめずらしくありません。下腹部痛以外にも妊娠初期症状には吐き気や嘔吐、眠気、胸が張る、おりものが変化するなどがみられます。妊娠初期と生理前にみられる症状は似ているため区別は難しいものですが、見分けるポイントとして基礎体温があります。妊娠と体温は密接な関係にあり、通常生理前は高温期で、生理予定日に低温期へと移行します。

しかし、妊娠している場合は生理予定日を過ぎても高温期が続き、熱っぽさを感じることがあります。３週間以上の高温期が続く場合は、妊娠の可能性が高いといえます。また生理予定日から１～２週間経っても生理がこない場合は、市販の妊娠検査薬を使用し、妊娠を確認する方法もあります。正確な検査をするためにも、生理予定日１週間以降に検査するようにしてください。

妊娠検査薬は陰性なのに生理がきそうでこない・下腹部痛で考えられる原因と対処法

妊娠検査薬で陰性反応なのに生理がこない場合、ホルモンバランスの乱れのほかに卵巣や甲状腺などに何らかの病気があることが疑われます。その中のひとつに、卵巣機能不全が考えられます。

卵巣機能不全

症状は、生理がこない、生理不順や不正出血などです。医療機関にて診断をする際には、子宮がんや子宮筋腫、子宮内膜症などの婦人科系の病気がないことを確認する必要があります。

また多嚢胞性卵巣も無月経や生理不順といった生理周期に異常がみられます。

多嚢胞性卵巣

多嚢胞性卵巣は卵巣で男性ホルモンが多く作られてしまい排卵が起きにくくなることが原因で、不妊の要因にもなります。多嚢胞性卵巣は肥満がきっかけになりやすいといわれているため、太っている人は、ダイエットが症状を緩和する最善策になります。

生理がきそうでこない・下腹部痛及び腰痛がある状態で考えられる原因と対処法

月経前症候群(PMS)や妊娠初期症状としても腰痛を感じる場合があります。生理前や生理が始まると、子宮内膜からプロスタグランジンというホルモンが分泌されます。このホルモンには子宮収縮をさせる作用があると同時に頭痛や腰痛などの痛みを引き起こします。妊娠が成立したことによって起こる腰痛は、ホルモンの働きで骨盤周りの靭帯などが緩むことでおこります。これは分娩時に赤ちゃんの産道を確保するためで、骨盤周りが不安定になり腰痛を発症します。腰痛が起こる原因は様々ですが、妊娠の可能性がなく痛みが治まらない場合や痛みが増す場合は、何らかの病気も考えられますので早めにお近くの医療機関を受診してください。

40代で生理がきそうでこない・下腹部痛で考えられる原因と対処法

すべての女性が４０歳半ばから５０歳半ばまでに経験するのが更年期障害です。多くの方はこの期間に閉経するといわれており、人によっては月経周期が乱れ、間隔が短くなったり長くなったり、生理がだらだら続いたり、短期間で終わるなどの変化が起こります。そして最終的に生理周期の間隔が徐々に長くなっていき、生理がこなくなります。月経が乱れはじめた頃からあらわれるのが更年期障害で、体のほてりや動悸、血液循環が悪くなることで体のさまざまなところが痛むといった症状がみられることもあります。これらの症状は、女性ホルモンの急激な減少による変化によるものです。更年期障害の症状は多岐にわたるため、ご自身に合った更年期障害の治療法を選択しましょう。

高校生で生理がきそうでこない・下腹部痛で考えられる原因と対処法

思春期の身体は成長段階であるために痛みを感じやすかったり、悩みやストレスなどにより影響を受けやすい時期です。過度なストレスを感じると、女性ホルモンのバランスが崩れ、生理が止まる原因にもなります。また激しい運動や長期間のダイエットは体内へ栄養が十分に行き渡らなくなり、ひどい場合は女性ホルモン自体が出なくなるということにもなりかねません。一生付き合っていく自分の健康を守るためにも、身体のしくみや生理メカニズムの知識をつけておくことはとても大切です。

すぐに病院へ行くべき「生理がきそうでこない・下腹部痛」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

生理がきそうでこない・下腹部痛の他に動悸、体重減少、指の震えなどの症状も認める場合は、内分泌科へ

生理がこなくなる原因のひとつとして、バセドウ病などの甲状腺の病気が関与していることがあります。実際に甲状腺機能障害による月経障害の発生率は１２％、続発性無月経患者の５８％に甲状腺機能異常を認めたという報告があります。バセドウ病に関しては２０～３０代女性に多い病気です。症状は、動悸、体重減少、指の震えなどで、女性の場合は生理がとまることもあります。甲状腺疾患の場合は、内分泌科が専門診療科です。

「生理がきそうでこない・下腹部痛」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「生理がきそうでこない・下腹部痛」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

生理が遅れていて下腹部が痛いのは妊娠しているのでしょうか？

楯 直晃 医師

妊娠したために遅れている可能性も考えられますが、妊娠以外の原因も多く考えられます。１～２週間経っても生理がこない場合や、痛みが強くなっている場合は、早めに婦人科を受診することをおすすめします。

妊娠の可能性がないのに生理が来ず下腹部が痛いのは病気ですか？

楯 直晃 医師

生理がこない原因の中には、病気が隠れている可能性もあります。痛みが続いたり、我慢できないようであれば、早めに医療機関を受診してください。

生理がきそうでこない・下腹部痛症状の予防法を教えてください。

楯 直晃 医師

体を温めたり、ホルモンバランスを整える食生活や好きなことをしてリフレッシュするなど生活習慣の見直しをすることはとても大切です。習慣を変えることはなかなか難しいこともあるかと思うので、できるところから始めてみてください。

40代女性で生理がきそうでこない・下腹部痛は更年期障害でしょうか？

楯 直晃 医師

更年期の不調で４０代から生理不順になる場合もあります。ピルの服用やホルモン治療で改善されることもあるため、医師に相談してみるといいでしょう。

まとめ

毎月起こる生理だからこそ「今までも同じことがあったから大丈夫」「何とかなるだろう」と過ごしてきたことがあるかもしれません。生理がこない原因の中には、早めに病院へいって検査や治療を行った方が良いものもあります。早めのケアが早めの回復につながることもあります。

「生理がきそうでこない・下腹部痛」で考えられる病気と特徴

「生理がきそうでこない・下腹部痛」から医師が考えられる病気は12個ほどあります。

婦人科の病気

子宮内膜症子宮筋腫子宮頸がん多嚢胞性卵巣症候群月経困難症不正性器出血更年期障害子宮外妊娠

無月経

内分泌科の病気

バセドウ病橋本病甲状腺疾患

妊娠の可能性がある場合には第一に妊娠を疑いますが、妊娠の可能性がない場合には、婦人科疾患と内分泌疾患をしっかりと検査して調べる必要があります。

「生理がきそうでこない・下腹部痛」と関連のある症状

「生理がきそうでこない・下腹部痛」と関連している、似ている症状は25個ほどあります。

関連する症状

生理前 熱っぽい子宮が痛い右下腹部の痛み腸が痛い胸が張る

過多月経

月経痛

腹痛お腹が張る

貧血

不妊

排便痛

性交痛

おりものの異常

のぼせ

イライラする

不安感

うつ足のむくみ顔のむくみ頭が痛い腰が痛い倦怠感無月経生理が終わらない

「生理が来そうでこない・下腹部痛」の他に、これらの症状が見られる際は、「妊娠」「甲状腺疾患」「子宮筋腫」「更年期障害」「子宮内膜症」などの病気の存在が疑われます。

痛みがひどい場合やなかなか治らない場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

