大阪桐蔭との息詰まる激闘を制し、京都成章の挑戦をチーム一丸で跳ね返した桐蔭学園の３連覇で幕を閉じた「第１０５回全国高校ラグビーフットボール大会」。同じお正月、１月１日から５日にかけて、早くも来シーズンに向けての熱い戦いが、福岡で行われました。 グローバルアリーナ（福岡県宗像市）で開催されていたのは、ゴールデンウィークに行われる「サニックスワールドラグビーユース交流大会２０２６」の予選会。花園への出場がかなわなかった全国の有望校の中から９校が集結し、１・２年生の選手たちによるハイレベルな戦いが繰り広げられました。

抽選で花園出場を逃した天理…力の違いを見せつける！

優勝したのは、「全国高校ラグビーフットボール大会」で６回の優勝を誇る古豪・天理。奈良県予選で御所実と引き分けて、抽選の結果、花園への出場を逃した後、悔しさをバネに新チームの強化を進めてきました。この予選会では、力の違いを見せつけます。

１回戦で東京の実力校、明大中野に４０対０で完勝すると、準決勝は激戦区大阪で強豪校相手にもまれてきた近大附属を圧倒、。９トライを奪う猛攻で５３対０と快勝して決勝に駒を進めました。決勝の相手は、こちらも「全国高校ラグビーフットボール大会」で過去５回の優勝実績をもつ東京の古豪・国学院久我山です。

名門校同士の対決は、序盤から天理が押し気味に試合を進めます。強い風の中、風上を上手く利用して敵陣深くまで攻め込んでいきます。しかし、久我山も粘り強いディフェンスで得点を許しません。

ようやく試合が動いたのが２２分。天理は、ここ数年の強みとしているモールで久我山の反則を誘うと、トライラインまでを５ｍのラインアウトから、そのモールを巧みに押し込んでトライ、５点を先制します

。

前半終了間際にも１トライを加えた天理。風下にまわった後半最初の攻撃で、狙いどおりの形からチャンスをものにします。後半開始のキックオフから鋭い出足で久我山の反則を誘うと、トライエリアまであとわずかまで攻め込みます。このチャンスに再びラインアウトからのモールを一気に押し込んでトライ。１５対０として試合の流れを引き寄せました。

その後も確実に得点を加えた天理。後半はチームのもう一つの武器であるしっかりと前に出るタックルで国学院久我山の反撃をＰＧの３点に抑えて２２対３と快勝。見事に優勝を果たしました。

３試合で許した得点はＰＧによる３点だけ。合計１９トライを奪う圧巻の強さをみせて優勝した天理が、「サニックスワールドラグビーユース交流大会２０２６」の出場権を獲得しました。

「サニックスワールドラグビーユース交流大会」とは？

「サニックスワールドラグビーユース交流大会」は、毎年ゴールデンウィークに開催されるユース年代の国際大会。地元日本のチームに加えて、ＮＺや欧州から世界の猛者が参加。国際レベルの強豪チームとの対戦はもちろん、青少年年代での交流も深めることができるとあって、出場チームにとっては貴重な経験を積める意義深い大会になっています。

海外の様々なラグビー文化やラグビー仲間と触れ合えることで、選手たちにとっては貴重な成長の場となる「サニックスワールドラグビーユース交流大会」。女子の大会も同時に開催されて、こちらは海外からチームが参加します。

果たして、今シーズンはどのチームがこの舞台に立ち、高校ラグビー界をリードしていくのか？すでに始まっている各地区の新人大会の動向も含めて、今後の戦いに注目です。