2026年1月10日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東横線・日比谷線の旅。

旅人は、太川陽介。

東横線

渋谷区の渋谷駅と横浜市西区の横浜駅を結び、横浜駅から元町・中華街駅まで「みなとみらい線」の乗り入れがあります。さらに東京メトロ副都心線、相鉄・東急新横浜線との相互直通運転を行っています。東京の都心から横浜の港町を結ぶ路線です。

日比谷線

中目黒駅から北千住駅を結ぶ全長20.3キロの路線です。2020年6月に、虎ノ門ヒルズ駅が加わり、全22駅となりました。街並みが目まぐるしく変わる六本木や銀座のような賑やかな街から、仲御徒町や北千住など下町情緒残る街まで様々な表情を持った路線です。

今週の旅人：太川陽介

1959年1月13日生まれ。京都府出身。

1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。

翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。

おじゃましたところ 多摩川駅 多摩川浅間神社 祐天寺駅 tuan tuan 恵比寿駅 COLORS CAFE 入谷駅 一色商店食堂ボンド 南千住駅 暮らしのかご・ざる・み 市川籠店 tuan tuanCOLORS CAFE一色商店食堂ボンド暮らしのかご・ざる・み 市川籠店

神社の創建は800年ほど前。北条政子が夫・頼朝の武運長久を祈り、身に着けていた「正観音像」を祭った事が始まりといわれています。ここから眺める富士山の雄姿は、見事です。

【最寄駅】東横線「多摩川駅」より徒歩2分

【所番地】東京都大田区田園調布1-55-12

【電話番号】03-3721-4050

【ホームページ】https://sengenjinja.info/index.html

tuan tuan（祐天寺駅）

お米屋さんの娘さんが、家族や親戚のみなさんの力を借りて作っているバッグは、ベトナムの飼料袋のリサイクル。袋に描かれた可愛い図柄を巧みに配置しデザイン性も十分。ペンケースなどの小物も揃っています。

【最寄駅】

東横線「祐天寺駅」より徒歩5分

日比谷線「中目黒駅」より徒歩8分

【所番地】東京都目黒区上目黒4-8-12

【電話番号】03-3719-6346

【営業時間】月〜土 9:00〜17:00

【定休日】日・祝（※雨風が強い日は休みになる場合があります）

【ホームページ】https://www.tuantuan.jp/

【平野屋米店サイト】https://hiranoyarice.theshop.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tuan_photo/

【X】https://x.com/tuan_bag

COLORS CAFE（恵比寿駅）

ラザニアと、それに合わせてブレンドされたコーヒーを楽しむお店。イタリアのカフェ文化と名物のラザニアを一緒に楽しんで欲しいとの思いで提供されています。絶妙な味わいに旅人は、舌鼓＆大満足。

【最寄駅】日比谷線「恵比寿駅」より徒歩3分

【所番地】東京都渋谷区恵比寿南1-9-4 長谷川力ビル8階

【電話番号】070-4204-4217

【営業時間】

＜月・火・水・木・金・祝前日・祝後日＞ 11:30〜18:00

＜土・日・祝日＞ 11:00〜18:00

【定休日】無

【ホームページ】https://www.c-colors.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/colorscafe_ebisu/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@colorscafeebisu

カフェとギャラリーが一緒になったスペース、一色商店。その店主であるシータさんが作るレジンアートは、奇想天外。蛇口から金魚が飛び出したり、朽ちた達磨の中を金魚が泳いだりで、圧倒されたり、感心したり。

【最寄駅】日比谷線「入谷駅」より徒歩1分

【所番地】東京都台東区竜泉1-10-3 2F

【電話番号】03-5849-4759

【営業時間】

＜月〜金＞ 11:00〜18:00

＜土・日＞ 11:00〜17:00

【ホームページ】https://www.isshiki-shoten.com/

【レジン作家シータInstagram】https://www.instagram.com/sheetanicole/

【一色商店Instagram】https://www.instagram.com/isshikishoten/

【X】https://x.com/isshikishoten

ご主人は、寿司をカナダで学んだという異色の職人。カナダでの食べ物体験が生かされた「推し寿司」は、和にこだわらない自由な食材選びで、寿司の魅力を倍増。去年11月にオープンしたばかりの新しいお店です。

【最寄駅】

日比谷線「入谷駅」より徒歩12分

銀座線「稲荷町駅」より徒歩4分

【所番地】東京都台東区東上野5-17-8 1階3号室

【電話番号】03-5811-1038

【営業時間】

＜月・火・木・金・土＞ 11:30〜14:30（L.O.14:00）／ 17:00〜21:00（L.O.20:30）

＜日＞ 11:30〜15:30（L.O.15:00）

【定休日】水

【Instagram】https://www.instagram.com/shokudobond/

創業は、1907年。日本だけでなく、世界の籠も取り扱っています。少なくなっている籠職人を求めて全国を歩き、作り手の発掘にも力を入れています。ご主人が語る籠の魅力は、愛情も思い入れもたっぷり。

【最寄駅】日比谷線「南千住駅」より徒歩6分

【所番地】東京都荒川区南千住2-28-8

【電話番号】03-3801-5898

【営業時間】

＜木・金・土＞ 11:00〜16:00（※月に一度、日曜日も営業）

※月・水は予約制にて受け付けています

※日曜日の営業日についてはホームページをご確認ください

【ホームページ】https://1basketry.jp/ja

【X】https://x.com/1basketry