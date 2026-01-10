お笑いタレント・やす子（27）が9日、フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。プロレスラーのフワちゃん（年齢非公表）との騒動に言及する場面があった。

今回は新年1発目の放送ということで、人気占い師たちがVTR出演し、スタジオ出演者の今年の運勢を占うことに。その中で「HI占い師・YASUKO」が登場。やす子の発言を切り取ってつなぎ、本人の意図とは違う形で放送する番組おなじみの編集が。これにスタジオのやす子は「編集おかしかった！」とツッコんだ。

HI占い師YASUKOは今年の芸能界も占っているとしてVTRを紹介。再び番組の意図的な編集により「再ブレーク」「自撮り棒」のワードが飛び出すと、やす子は、「最初にフワちゃんイジってくるのここ（脱力タイムズ）か。フワちゃんでしょ、あれ」と苦笑。

「フワさんのことは、ちゃんと謝罪もあって、今の道で頑張っていただきたいなと思いますし。いやー、ここで出したくなかったな。もうね、解決しているんですよ…」と話した。

さらに、フワちゃんとの騒動をイジられると「ずっと言ってるけど全部テレビマンがカットしてきたんだ！フワちゃんの名前をずっと出してた！誰だ？カットしてきたやつ！」と嘆いて笑わせた。

フワちゃんはやす子に対する、SNS上での不適切投稿問題により、活動休止。昨年からプロレスラーとして活動を再開させた。