J3福島ユナイテッドFCへ期限付きで移籍が決まったサッカー元日本代表の三浦知良選手(58)が入団会見を行い、2011年3月11日の東日本大震災を振り返り、復興への思いを語りました。

小山代表取締役CEOは三浦選手の加入にあたり、「震災と原発事故の大変な思いを皆さんされてきて、復興もまだ道半ばだなと感じています」とコメント。

「そういった中で福島の方々はとても力強く、明るく生きていますし、とても優しいですし、そういったカズさんの人柄と重ね合うところもありますので、何より福島の人たちがカズさんが来てくれることで既にとても喜んでくれているので、夢と希望となってくれることを期待してのことです」と福島の人々と三浦選手の人柄を重ね合わせながら、三浦選手の加入に期待を寄せました。

三浦選手も震災後に行われたチャリティーマッチ「東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ がんばろうニッポン！」のゴールについて「15年前のチャリティーマッチでのゴールでは被災地の皆さんが喜んでくれて、勇気をくれたとの言葉をたくさんいただきました。自分でもあのゴールを振り返ることがあるんですけど、自分自身にも印象に残る思い出深いゴールになった」と当時のゴールを振り返り、「また新たなゴールを福島の皆さんと一緒に喜び合えたらいいなと思っています」と今後の抱負を語りました。

震災後の復興活動に関して三浦選手は「何度か震災後に横浜FCとしてもいきましたし、キャンプでもJビレッジで何度か伺った時に子どもたちとサッカーをやったり、復興支援を行ったんですけど、ポルトガルに移籍して鈴鹿に戻ってきてからは福島に訪ねることはほとんどなくなってしまったので」と話し、「そんな中でも、Jリーグを通し、サッカーを通し、サッカー界がみんなで今でも復興支援を続けている姿を見てきたので、ここ最近2、3年の間でなかなか携われることがなかったので、福島に住むようになれば、またそういう活動もチームと一緒にやっていけたらいいなと思います」と復興活動への思いを口にしました。