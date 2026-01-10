Image: Glovance trade

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ネオジウム磁石が銅製チューブを抜ける数秒間。そこには、重力から少しだけ自由になったような時間が流れます。

理論だけでは伝わりにくい、指先に残る独特の抵抗感。そして、ナノ粒子が描く光のスペクトル…。この細かな差異が、大人の日常に知的な充足感をもたらす理由を紐解いていきます。

物理現象が描く、ゆっくりとした下降

Image: Glovance trade

「FLUX VISION」の体験を支えるのは、19世紀の物理学者ハインリヒ・レンツが発見した法則です。この「レンツの法則」によると、導電性の高い銅チューブ内を磁石が移動すると、その動きを妨げる方向に磁場が働きます。この反発力が生み出す、まるで時間が引き延ばされたような下降の動きが、物理現象を体感的に理解する楽しさを教えてくれるんです。

ナノテクが映し出す「磁場」の彩り

Image: Glovance trade

ナノテクノロジーが加わり、可能になったのは、磁場の美しさの再発見です。磁気フィルム内の粒子が磁力の流れに沿って並び、オーロラのようなスペクトルを映し出します。この動的な色彩変化は、ずっと見ていたくなるような魅力を備えたもの。静止したインテリアにはない表情をデスクに添えてくれます。

知性を刺激するミニマリズム

Image: Glovance trade

ハンガリーの学生たちの純粋な好奇心が形になった本作は、細部まで丁寧につくり込まれています。サイエンストイの構成要素を銅と磁石、磁気フィルムなどに絞り込み、物理法則の仕組みを鮮明に際立たせました。

上質な素材が放つ、落ち着いた存在感は、忙しい日々のなかで自分を取り戻すための、大切なきっかけになりそうです。

この不思議な抵抗感と色彩変化がどんなものか。まずは、豊富な画像でより詳しく確かめてみてはいかがでしょうか？ 製品のバリエーションや、ハンガリーのクリエイターたちが込めた想いをチェックする際は、以下リンクからどうぞ。

【ナノテク×レンツの法則】手の中で“重力を遊ぶ” 新感覚トイ大好評第2弾！ 23,760円 超早割、一般発売予定価格より20%OFF machi-yaで見る

>>【ナノテク×レンツの法則】手の中で「重力を遊ぶ」 新感覚トイ大好評第2弾！

Image: Glovance trade

Source: machi-ya