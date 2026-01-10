ラブリ、15年所属した事務所を退所「第二子を迎えるという新たな私に出会える今だからこそ」
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルのラブリが2026年1月9日、自身のInstagramを更新。2025年末をもって、15年所属していた芸能事務所「アーティストピラミッド」を退所したことを発表した。
【写真】36歳美人モデル「美形ファミリー」LDHイケメン弟＆娘との3ショット
ラブリは「退所のご報告」と題し、「このたび、15年間所属しておりましたアーティストピラミッドを、昨年をもって退所したことをご報告させていただきます」と報告。「ラブリとして出会いと経験の土台を与えていただきました。私の在り方をいつも信じてくださり、深く見守ってくださった森山社長には、心から感謝しています。ここで過ごした時間は、今の私の礎です」と、これまでの活動を支えてくれた事務所への感謝の思いをつづった。
また、「母となり、そして第二子を迎えるという新たな私に出会える今だからこそ、次のステージに向かうことはとても自然なことでした」と、今回の決断に至った理由を説明。今後については「ikawというブランドの代表であることを軸に、ものづくりの表現は白濱イズミとして。オカンとなったラブリならではの芸能活動も丁寧に。私というコンテンツを自身も楽しみながら形にしていきたいです」とつづり、「最後には、ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
ラブリは、2019年11月に映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月に第1子となる長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。
◆ラブリ、所属事務所退所を発表
◆ラブリ、2025年11月に第2子妊娠発表
