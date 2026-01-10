timelesz松島聡「グッズ化してもいいんじゃないかと」に“いいね”25万超え グループロゴのボディシール姿に反響「需要しかない」「見せ方がセクシー」
【モデルプレス＝2026/01/10】timelesz（タイムレス）の松島聡が1月8日、自身のInstagramを更新。“タトゥー風”のボディシール姿を披露した。
【写真】timeleszメンバー「セクシー」グッズ化検討のボディシール姿
1月7〜8日、2月4〜5日にライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」の東京・東京ドーム公演を開催中のtimelesz。これを受け、松島は「毎回LIVEで付けているボディシール。こちら、個人的に欲しくて特注で用意してもらいました」と首筋に非売品の“タトゥー風”のボディシールを貼ったオフショットを公開。松島が披露したボディシールは「timelesz」のロゴが描かれており「グッズ化してもいいんじゃないかと思ってます。20万いいねいったら需要があると判断して前向き検討しちゃうとかにしようかなと。皆さんのご意見ください」と記していた。
なお、1月10日10時時点で本投稿は、25万超えの「いいね」を記録している。
この投稿には「需要しかない」「お揃いにしたい」「グッズ化希望！」「お洒落すぎる」「見せ方がセクシーで素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「セクシー」グッズ化検討のボディシール姿
◆松島聡、非売品のボディシール姿披露「20万いいねいったら…」
1月7〜8日、2月4〜5日にライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」の東京・東京ドーム公演を開催中のtimelesz。これを受け、松島は「毎回LIVEで付けているボディシール。こちら、個人的に欲しくて特注で用意してもらいました」と首筋に非売品の“タトゥー風”のボディシールを貼ったオフショットを公開。松島が披露したボディシールは「timelesz」のロゴが描かれており「グッズ化してもいいんじゃないかと思ってます。20万いいねいったら需要があると判断して前向き検討しちゃうとかにしようかなと。皆さんのご意見ください」と記していた。
なお、1月10日10時時点で本投稿は、25万超えの「いいね」を記録している。
◆松島聡の投稿に反響
この投稿には「需要しかない」「お揃いにしたい」「グッズ化希望！」「お洒落すぎる」「見せ方がセクシーで素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】