TWICEモモ、美ボディ輝くピンクキャミ姿に反響相次ぐ「破壊力すごい」「ドキッとする」
【モデルプレス＝2026/01/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が1月9日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】TWICE人気メンバー「目が離せない」胸元ちらりキャミ姿
モモはボア素材のアウターにチェリー柄のキャミソールを合わせたコーディネートを披露。華奢な肩のラインや、美しいスタイルを際立たせた。
この投稿には「破壊力すごい」「ドキッとする」「可愛すぎて目が離せない」「スタイル抜群」「うっとりする」「最強に可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
