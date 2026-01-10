モモ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が1月9日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】TWICE人気メンバー「目が離せない」胸元ちらりキャミ姿

◆TWICEモモ、ピンクコーデのキャミ姿披露


モモはボア素材のアウターにチェリー柄のキャミソールを合わせたコーディネートを披露。華奢な肩のラインや、美しいスタイルを際立たせた。

◆TWICEモモの投稿に反響


この投稿には「破壊力すごい」「ドキッとする」「可愛すぎて目が離せない」「スタイル抜群」「うっとりする」「最強に可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】